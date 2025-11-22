إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في بلدة دورا

أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال، بينما اعتقل ثالث خلال اقتحام بلدة دورا جنوبي غربي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال اقتحم البلدة ، وأطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة شابين بالرصاص الحي في القدم، ونقلا إلى مستشفى دورا الحكومي.

وأضافت أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، وعولجوا ميدانيا، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا، لم تعرف هويته بعد.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان، أن الاقتحام استهدف وسط البلدة المكتظ بالسكان، تزامنا مع عودة المواطنين من أعمالهم في الساعة الأخيرة من النهار.

من جانب آخر، اندلعت مواجهات عنيفة خلال تصدي الشبان لهجوم المستوطنين على قرية دير جرير، شمال شرق رام الله. كما نشبت مواجهات عنيفة في بلدة كوبر شمالي المدينة، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في شارع نابلس، بينما اعتقلت شابين من قرية فرعتا، شرق قلقيلية.

واستهدف شبان فلسطينيون قوات الاحتلال بقنبلة محلية الصنع "كوع متفجر" خلال اقتحام بلدة برقة، شمال غرب نابلس.

وفي جنين، داهمت قوات الاحتلال محلات تجارية في بلدة اليامون، غربي المدينة، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوبا.

ويأتي الاقتحام الإسرائيلي في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من عامين، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وانتهت بوقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

المصدر / فلسطين أون لاين