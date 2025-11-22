اختتام بطولةٍ رياضيةٍ الأولى من نوعها في غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

اختُتمت مساء أول من أمس بطولة الوفاء للرياضيين الشهداء في لعبة تنس كرة القدم، بتنظيم ورعاية اتحاد اللعبة، واستضافة نادي خدمات النصيرات على صالته الرياضية وسط قطاع غزة.

وحضر فعاليات البطولة: أحمد عويضة، رئيس الاتحاد الفلسطيني لتنس كرة القدم، وأعضاء الاتحاد، والدكتور أيوب أبو زاهر مدير مكتب المجلس الأعلى بالمحافظة الوسطى، والدكتور حسام أبو دلال نائب رئيس نادي خدمات النصيرات، إضافة إلى نجوم المنتخب الوطني السابقين، وعدد من الكوادر والشخصيات الرياضية.

وشارك في البطولة، وهي الأولى من نوعها، ثمانية فرق مثّلت عددًا من المناطق والمحافظات في قطاع غزة، حيث وصل إلى المباراة النهائية فريقا البريج والشجاعية، بعد فوز الأول على فريق جباليا، والثاني على فريق النصيرات.

وتقدّم فريق البريج في الشوط الأول بنتيجة (9/15)، قبل أن يتمكن فريق الشجاعية من معادلة النتيجة والفوز بالشوط الثاني بنتيجة (10/15).

وحسم فريق البريج الشوط الفاصل لصالحه، محققًا الفوز بنتيجة (12/14)، ليتوّج بطلًا للبطولة.

أدار اللقاء تحكيميًا: أحمد الكرد، سامر نوفل، محمود رضوان، ونائل رضوان.

وحصل صاحب المركز الأول على كأس البطولة والميداليات الذهبية، في حين نال صاحب المركز الثاني كأس الوصافة والميداليات الفضية.

المصدر / فلسطين أون لاين