مقتل شاب وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار في الناصرة

قُتل شاب في العشرين من عمره وأصيب آخرون، اليوم السبت، في جريمة إطلاق نار وقعت داخل مغسلة سيارات في مدينة الناصرة، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.

وعند وصول المسعفين إلى المكان، وجدوا الشاب مصابًا بعدّة جروح حادّة وبدون علامات حياة، واضطر الطاقم الطبي إلى إقرار وفاته في المكان.

وفي ذات الجريمة، أُصيب شاب آخر بجروح وصفت بالمتوسطة ونُقل إلى المستشفى الإيطالي في المدينة.

ووقعت 15 جريمة قتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك في ظل تصاعد خطير وغير مسبوق في أحداث العنف وجرائم القتل بالمجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 التي أسفرت عن 231 قتيلا منذ مطلع العام ولغاية اليوم، وسط تواطؤ وتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن أداء دورها في مكافحة الجريمة.

المصدر / فلسطين أون لاين