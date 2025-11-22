احتجاج ضد فريق مكابي "تل أبيب الإسرائيلي" في إيطاليا

فلسطين أون لاين

22 نوفمبر 2025 . الساعة 12:02 بتوقيت القدس
رفع المحتجون لافتات كُتب عليها "أشهروا البطاقة الحمراء لإسرائيل"، مطالبين بمنعها من المشاركة في الفعاليات الرياضية

شهدت مدينة بولونيا الإيطالية، أمس الجمعة، احتجاجات قبل مباراة فريق فيرتوس بولونيا ضد مكابي تل أبيب ضمن الجولة الـ12 من الدوري الأوروبي لكرة السلة (يورو ليغ).

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن آلاف المحتجين تجمعوا في ساحة "ماجيوري" وسط المدينة، قبل المباراة مساء الجمعة، للتعبير عن رفضهم لمشاركة الفرق "الإسرائيلية" في المنافسات الرياضية الدولية.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "أشهروا البطاقة الحمراء لإسرائيل"، مطالبين بمنعها من المشاركة في الفعاليات الرياضية بسبب ارتكابها "إبادة جماعية ضد الفلسطينيين" في غزة، كما رددوا هتافات "الحرية لفلسطين".

ووقع اشتباك بين بعض المحتجين وقوات الأمن، خلال المظاهرة، حيث استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق المحتجين، فيما أقام بعض المتظاهرين حواجز باستخدام صناديق القمامة وردّوا بإشعال المشاعل.

وكانت إيطاليا شهدت احتجاجات مماثلة الخميس، قبل مباراة أولمبيا ميلانو ضد فريق هابويل "الإسرائيلي" ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة في مدينة ميلانو.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

