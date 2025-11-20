بلدية دير البلح تحذر من تسرب مواد سامة لمياه غزة الجوفية

غزة/ فلسطين أون لاين

حذّر مدير بلدية دير البلح طارق شاهين من أن شبكات البنية التحتية في قطاع غزة "مدمرة بالكامل وتحتاج إلى تأهيل عاجل"، مشيرًا إلى مخاوف حقيقية من تسرب مواد سامة إلى المياه الجوفية بفعل القصف المتواصل.

وقال شاهين، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن البلديات تعاني من نقص حاد في الوقود اللازم لتشغيل المولدات والمعدات الخاصة بإزالة الركام وفتح الطرق.

وأوضح شاهين أن وجود أجسام غير متفجرة وغير مرئية يشكل خطرًا مباشرًا على حياة السكان، في وقت تواصل فيه البلدية التواصل مع المؤسسات الدولية الموجودة في غزة للمطالبة بفتح المعابر وإدخال الوقود والمعدات اللازمة للإعمار.

وشدد على، أن الاحتلال يسعى لتكريس الحصار من خلال منع دخول المواد الأساسية المطلوبة لإعادة بناء ما دمرته الحرب.