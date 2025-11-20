هاغاري: (إسرائيل) تواجه "أخطر جبهة" على الإنترنت.. ويقترح حلًا عاجلًا!

متابعة/ فلسطين أون لاين

أقرّ المتحدث السابق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، بأن (إسرائيل) "خسرت الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي"، داعيًا إلى بناء ذراع دعائي ضخم يوازي وحدة الاستخبارات الإلكترونية 8200 من حيث القدرات والتنظيم والتأثير.

وجاءت تصريحات هاغاري خلال المؤتمر السنوي للاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية المنعقد في واشنطن، حيث قدّم رؤية متكاملة لإعادة تشكيل المنظومة الدعائية الإسرائيلية في مواجهة ما وصفه بـ"أخطر جبهة تواجه إسرائيل اليوم".

وقال هاغاري، إن الوحدة المقترحة يجب أن تتابع المحتوى المناهض لـ (إسرائيل) بشكل لحظي وبكل اللغات، وأن تُغذي الآلة الدعائية بالمعطيات اللازمة لصياغة رسائل سريعة ومؤثرة.

وأضاف أن عمل هذه الوحدة لا بد أن يشمل إنشاء هويات وهمية، تشغيل روبوتات مبرمجة، واستخدام مدوّنين غير رسميين — "ويفضّل أن يكون معظمهم شابات"، بحسب تعبيره.

وأكد هاغاري أن المعركة اليوم تُدار بالصورة والفيديو والأرقام، وليس بالنصوص المطوّلة، مشيرًا إلى ضرورة استعادة "تعاطف الجاليات اليهودية" عبر أدوات أكثر حداثة وتأثيرًا.

وخلال حديثه، كشف هاغاري عن مواجهة إعلامية سابقة مع مراسل نيويورك تايمز اتهمه بالكذب حول مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقال إنه لاحقًا زوّده بمعلومات وصور التقطتها طائرة مسيّرة حول انفجار مستشفى الأهلي في غزة، مدعيًا أنها "غيّرت التغطية الأجنبية" وأن الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن اطّلع عليها شخصيًا.

وعدّد هاغاري الجبهات التي تواجه (إسرائيل) — من غزة والضفة إلى حزب الله وسوريا والعراق والحوثيين وإيران — لكنه شدّد على أن "جبهة مواقع التواصل الاجتماعي باتت الأخطر والأكثر تعقيدًا"، لأنها تؤثر على الأجيال الشابة عالميًا.

وأشار إلى أن "المعركة الحقيقية" ستظهر بعد عقد من الزمن، عندما يبحث طالب في أمريكا أو الصين عن أحداث 7 أكتوبر عبر أدوات الذكاء الاصطناعي فيجد روايتين متناقضتين تمامًا.

ويعد دانيال هاغاري من أبرز الضباط الذين تنقّلوا بين مواقع حساسة في جيش الاحتلال، وعُيّن متحدثًا رسميًا في عام 2023 بعد خدمة طويلة في سلاح البحرية.