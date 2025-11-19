التعليم تُصدر تنويهًا حول تسجيل الطلبة بغزة لشهادة توجيهي 2024

فلسطين أون لاين

19 نوفمبر 2025 . الساعة 20:57 بتوقيت القدس
وزارة التربية والتعليم
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن إتاحة الفرصة للطلبة غير المستكملين في امتحان الثانوية العامة لعام 2023 والذين لم ينجحوا في مبحث واحد أو مبحثين فقط، للتسجيل في الدورة الثانية لامتحانات التوجيهي للعام الدراسي 2024.

 آلية وإجراءات التسجيل:

يُمكن لهذه الفئة من الطلاب استكمال إجراءات التسجيل والتقديم للامتحانات وفقًا للآلية التالية:

 * استخدام شاشة التسجيل الخاصة بالدورة الثانية.

 * إدخال البيانات للعام 2024.

 * يتم التسجيل بنفس آلية التسجيل التي تم الإعلان عنها سابقًا، مع الالتزام بكافة الشروط والتعليمات المتعلقة بـ إعادة مبحث أو مبحثين من شهادة الثانوية العامة.

