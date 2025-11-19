منذ حرب غزة.. ألف طائرة تنقل لـ (إسرائيل) 120 ألف طن عتاد عسكري

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الحرب (الإسرائيلية)، مساء الأربعاء، وصول الطائرة رقم 1000 ضمن الجسر الجوي القادم من الغرب، والمستمر منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت وزارة الحرب (الإسرائيلية) في بيان إن "الطائرة رقم 1000 في الجسر الجوي المتواصل منذ اندلاع الحرب قد حطّت في إسرائيل"، ووصفت العملية بأنها "أكبر جسر جوي في تاريخ البلاد".

وذكرت أن الطائرة الأخيرة، التابعة لشركة "تشلنج إسرائيل"، حملت كمية كبيرة من المعدات العسكرية، وتم استقبالها من قبل مدير عام الوزارة اللواء (احتياط) أمير برعام.

وبحسب البيان، تقود وزارة الحرب وجيش الاحتلال عملية نقل لوجستية عابرة للقارات "بحجم غير مسبوق منذ قيام الدولة"، بهدف تزويد الجيش بكل احتياجاته الحالية والمستقبلية.

ووصل إلى (إسرائيل)، وفق الأرقام الرسمية، أكثر من 120 ألف طن من المعدات العسكرية والذخائر ووسائل القتال ومعدات الحماية، عبر 1000 طائرة ونحو 150 سفينة.

ولم تحدد الوزارة مصادر هذه الشحنات بشكل صريح، لكنها أشارت إلى أن العملية تُدار بين مديرية المشتريات الدفاعية، ووحدة الشحن الدفاعي الدولي، وبعثات المشتريات التابعة للوزارة في الولايات المتحدة وبرلين، إضافة إلى شعبة التخطيط وبناء القوات في الجيش وسلاح الجو.

وفي أكتوبر الماضي، كشف معهد أبحاث "كوينسي" في واشنطن أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لـ (إسرائيل) بقيمة لا تقل عن 21.7 مليار دولار منذ بدء الحرب.

ووفق التقرير، قدمت واشنطن 17.9 مليار دولار خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن، و3.8 مليارات دولار في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن جزءًا من هذه المساعدات تم تسليمه، بينما سيُسلّم الجزء الآخر خلال السنوات المقبلة.

المصدر / الأناضول