مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

اقتحم مستوطنون، صباح يوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

واوضحت أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وفرضت قوات الاحتلال قيودًا وتضييقات على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.

واعتبرت محافظة القدس، هذا الاقتحام يمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة للمستوطنين.

وأمس الثلاثاء، قالت محافظة القدس، إن اقتحام ثمانية مستوطنين المسجد الأقصى المبارك عبر باب الأسباط، وهم يحملون ماعزًا وثلاث حمامات وأدوات صلاة (التفيلين)، يمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة للمستوطنين، وليس مجرد اقتحام فردي.

واعتبرت المحافظة، أن ما حدث جزء من حملة منظمة لتدنيس الحرم وتهويده وفرض وقائع استعمارية جديدة لصالح الاحتلال "الإسرائيلي"، محذرةً من أنها تشكل جرائم فاضحة وانتهاكات صارخة لكل قواعد القانون الدولي والإنساني واعتداءً واضحًا على حرمة المسجد الأقصى المبارك.

