فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إعلام الأسرى يدعو للتحقيق الفوري بعد الكشف عن استشهاد معتقلين في سجون الاحتلال

خروقات متواصلة.. شهيد وإصابات في قصف الاحتلال على خان يونس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

الأمم المتحدة: 17 ألف عائلة في غزة تأثرت بسبب المنخفض الجوي الأخير

نادي الأسير: الاحتلال يواصل عدوانه وإرهابه المنظّم عبر عمليات الاعتقال والتّحقيق الميداني

مستوطنون يعتدون بالضرب على مزارعين ويحطِّمون أشجار زيتون في ديربلوط

ترحيب السلطة بقرار مجلس الأمن.. مصالح سياسية فوق الإجماع الفلسطيني

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس المحتلة

قيادي في "حماس": مجزرة عين الحلوة جريمةٌ تُضاف إلى سجل الاحتلال الأسود ضد شعبنا في الداخل والخارج

المكتب الحكومي: الاحتلال ارتكب 393 خرقًا لقرار وقف إطلاق النَّار منذ دخوله حيز التنفيذ

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

19 نوفمبر 2025 . الساعة 12:14 بتوقيت القدس
...
صورة أرشفية من اقتحام المستوطنين في الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح يوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

واوضحت أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وفرضت قوات الاحتلال قيودًا وتضييقات على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية. 

واعتبرت محافظة القدس، هذا الاقتحام يمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة للمستوطنين. 

وأمس الثلاثاء، قالت محافظة القدس، إن اقتحام ثمانية مستوطنين المسجد الأقصى المبارك عبر باب الأسباط، وهم يحملون ماعزًا وثلاث حمامات وأدوات صلاة (التفيلين)، يمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة للمستوطنين، وليس مجرد اقتحام فردي.

واعتبرت المحافظة، أن ما حدث جزء من حملة منظمة لتدنيس الحرم وتهويده وفرض وقائع استعمارية جديدة لصالح الاحتلال "الإسرائيلي"، محذرةً من أنها تشكل جرائم فاضحة وانتهاكات صارخة لكل قواعد القانون الدولي والإنساني واعتداءً واضحًا على حرمة المسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #اقتحامات في الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة