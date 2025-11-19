"حماس" تدين مجزرة الاحتلال في عين الحلوة: "اعتداءٌ وحشيٌّ على شعبنا الأعزل والسيادةِ اللبنانية"

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" العدوان الصهيوني الذي استهدف مكانًا مكتظًّا بالمدنيين وقريبًا من أحد المساجد في مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوبي لبنان، ما أدى لارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

واعتبرت "حماس" في تصريح صحفي، مساء الثلاثاء، أن هذا العدوان اعتداء وحشيٌّ على شعبنا الفلسطيني الأعزل وعلى السيادة اللبنانية.

وقالت، إنّ "هذا العدوان الإرهابي على مخيّم عين الحلوة هو استمرار للاعتداءات الصهيونية الإرهابية على شعبنا في غزة والضفة، والاعتداءات المتواصلة على لبنان".

وأوضحت، أنّ ادعاءات ومزاعم جيش الاحتلال الصهيوني بأنّ المكان المستهدف هو “مجمع للتدريب تابع للحركة” محضُ افتراءٍ وكذب، يهدف إلى تبرير عدوانه الإجرامي، والتحريض على المخيّمات وشعبنا الفلسطيني، فلا توجد منشآت عسكرية في المخيّمات الفلسطينية في لبنان.

وأكدت "حماس" أنّ ما تم استهدافه هو ملعب رياضي مفتوح يرتاده الفتيان من أبناء المخيم، وهو معروف لعموم أهالي المخيم، وأنّ من تم استهدافهم هم مجموعة من الفتية كانوا متواجدين في الملعب لحظة الاستهداف.

وحمَّلت "حماس" الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء بحق شعبنا الفلسطيني وبحق الدولة اللبنانية الشقيقة.



المصدر / فلسطين أون لاين