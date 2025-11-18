الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر يوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، شملت مداهمات واقتحامات لمنازل المواطنين في بيت لحم ورام الله والبيرة وجنين، إضافة إلى اعتقالات في مناطق أخرى.

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الدكتور محمد أحمد البلبول بعد مداهمة منزله في حارة الفواغرة، كما اعتقلت شقيقه محمود البلبول. وطالت الاعتقالات أيضاً الشابين عبد الله وحسين عوض عبيات من منطقة هندازة شرق المدينة، إضافة إلى اعتقال الشاب مناع الراضي من شارع الصف، وأحمد فرج من مخيم عايدة شمالي بيت لحم.

وفي محافظة جنين، تسللت وحدة خاصة إلى بلدة ميثلون واعتقلت الشاب وديع مراد ربايعة من داخل منزله. كما اعتقل الاحتلال الشاب إسلام غالب قاسم مرداوي من بلدة حبلة جنوب قلقيلية.

أما في البيرة، فاعتقلت قوات الاحتلال الشاب موسى حسن قرعان خلال اقتحامها للمدينة، فيما شهد مخيم الجلزون شمال رام الله حملة اعتقالات طالت الشابين فريد طارق الطيراوي وعمرو السبع بعد اقتحام منازلهما.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى