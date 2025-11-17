كيف تتجسس (إسرائيل) علينا عبر هواتف "سامسونغ"؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

يستخدم ملايين الأشخاص حول العالم هواتف "غالاكسي" من سامسونغ المعروفة بخفّتها وسهولة استخدامها وتعدد مزاياها، غير أنّ الجدل عاد ليتصاعد حول تطبيق مدمج غير قابل للإزالة تقول تقارير حقوقية إنه يرتبط ببرمجيات تجسّس إسرائيلية.

التطبيق المعروف باسم "AppCloud" موجود منذ سنوات داخل عدد من أجهزة سامسونغ كخدمة تسويقية تدفع المستخدمين لتحميل تطبيقات أخرى. غير أن ثباته داخل النظام ومنع إزالته أثارا أسئلة جدّية حول الخصوصية وحرية المستخدم في التحكم بجهازه.

منظمة "سميكس" (SMEX)، الناشطة في مجال الحقوق الرقمية في غرب آسيا وشمال أفريقيا، وجّهت رسالة مفتوحة إلى سامسونغ مطالِبة بإيقاف تثبيت البرمجيات الزائدة، مؤكدة أنّ التطبيق مرتبط بشركة إسرائيلية ويشكّل خطرًا على خصوصية المستخدمين.

وخلصت تحقيقاتها إلى أنّ "AppCloud" مدمج بعمق في نظام التشغيل، ما يجعل إلغاء تثبيته شبه مستحيل، ويحوّله إلى عنصر قد يعرّض بيانات المستخدمين لخطر الوصول غير المصرح به.

التطبيق طوّرته شركة "IronSource" الإسرائيلية، وهي شركة برمجيات تأسست عام 2010 ولها سجل سابق مثير للجدل بشأن تجميع البيانات وطرق الحصول على موافقة المستخدمين.

ما نوع البيانات التي يحصل عليها التطبيق؟

وفق التقارير التقنية وبيانات SMEX، يتمتع التطبيق بإمكانية الوصول إلى:

بيانات بيومترية وحيوية

عناوين الإنترنت (IP)

بصمات الأجهزة

معلومات شخصية متنوعة

كل ذلك من دون وجود سياسة خصوصية واضحة من سامسونغ تشرح كيفية معالجة هذه البيانات أو مشاركتها، ومن دون أي موافقة صريحة من المستخدمين، ما قد يُعد انتهاكًا لقوانين حماية البيانات مثل اللائحة العامة للاتحاد الأوروبي (GDPR).

وأكد مستخدمون في دول مثل الأردن، مصر، المغرب، لبنان، العراق وتركيا وجود التطبيق مثبتًا مسبقًا على هواتفهم، واشتكى بعضهم عبر منتديات سامسونج وموقع Reddit من عدم إمكانية حذفه حتى بعد تحديثات النظام.

وأشار خبراء تقنيون أن بإمكان المستخدمين تعطيل عمل التطبيق فقط، لكن لا يمكن إزالته نهائيًا إلا عبر خطوات معقدة قد تفشل مع كل تحديث للنظام.

وللعثور على التطبيق، والتأكد من عدم وجوده على جهازك، اتبع الخطوات التالية:

1- اذهب إلى الإعدادات

2- اذهب إلى التطبيقات Apps

3- اكتب في البحث AppCloud، مع عدم وجود مسافة بينهما.

موقع International Cyber Digest المتخصص في الأمن السيبراني نشر تحذيرًا حول وجود "برمجيات تجسّس إسرائيلية" مثبتة على بعض أجهزة سامسونغ، ما أثار موجة من القلق بين المستخدمين، خاصة في الشرق الأوسط.

وتفاعل عدد كبير من المستخدمين عبر وسائل التواصل، محذّرين من أن التطبيق يمتلك صلاحيات "شاملة" قد تتيح الوصول إلى بيانات حساسة داخل الهاتف.

ويدور الجدل حول مدى شرعية وشفافية تثبيت تطبيقات مُدمجة بُعمق في أنظمة التشغيل، وما إذا كانت تلك التطبيقات تجمع بيانات حساسة من دون موافقة واضحة، وخاصة عندما يكون المُطوّر جهة مرتبطة بدولة أجنبية.

والمسألة تضع شركات التكنولوجيا أمام مطالب واضحة بتحسين الشفافية وتقديم سياسات خصوصية مفهومة، وتمنح الجهات الرقابية سببًا لمُراجعة مدى امتثال هذه الشركات لقوانين حماية البيانات.