الإعلامي الحكوميّ يغزة: 288 ألف أسرة في مواجهة الظُّروف المناخيَّة القاسية

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن مئات آلاف النازحين الفلسطينيين يواجهون ظروفًا لا يمكن لأي مجتمع تحمّلها، في ظل غياب أبسط مقومات الحياة واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في تعميق المأساة الإنسانية وحرمان المدنيين من الحماية الأساسية.

وأوضح المكتب الحكومي، في بيان صحافي، اليوم الإثنين، أن قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تعيش أكثر من 288 ألف أسرة فلسطينية مأساة قاسية تحت تأثير الظروف المناخية الصعبة، وفي ظل انعدام الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.

أشار إلى، أن ما تم التحذير منه مراراً أصبح اليوم واقعًا مؤلمًا، بعدما غرقت عشرات آلاف الخيام التي تؤوي مئات آلاف النازحين مع أول منخفض جوي يضرب القطاع هذا الشتاء، في مشهد يجسد حجم المعاناة وفشل المجتمع الدولي في توفير مستلزمات الإيواء الأساسية.

أوضح البيان، أن غزة تحتاج ما لا يقل عن 300 ألف خيمة وبيت متنقل لتأمين الحد الإنساني الأدنى للسكن، مشيرًا إلى أن لكن العالم لم يتحرك بالشكل المطلوب حتى اللحظة.

وشدد المكتب الحكومي، على أن الاحتلال يواصل سياسة التضييق ومنع إدخال الخيام والشوادر والأغطية البلاستيكية، وإبقاء المعابر مغلقة، إلى جانب التلكؤ في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والتنصل من بنود البروتوكول الإنساني المتعلق بالأوضاع الإنسانية في غزة، في محاولة لفرض أشكال جديدة من الإبادة عبر تعميق الكارثة الإنسانية.

بين أن احتياجات الإيواء لا تقتصر على الخيام فقط، بل تشمل سلسلة كاملة من المتطلبات العاجلة التي يجب توفيرها فوراً، من بينها العوازل البلاستيكية، ووسائل التدفئة الآمنة، والأرضيات المانعة لتحول الخيام إلى برك من الطين، إضافة إلى الأغطية والفرشات ومواد العزل الحراري، فضلًا عن المرافق الصحية المتنقلة، ومستلزمات الإنارة والطاقة البديلة.

أكد أن الاحتلال يمنع إدخال هذه المواد كافة حتى اللحظة في خرق خطير للبروتوكول الإنساني الذي وقع عليه، وفي انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الكارثة التي يتحمل المدنيون وحدهم نتائجها.

وأدان البيان بشدة الجريمة المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين، محمّلًا إيّاه المسؤولية الكاملة عن معاناة مئات آلاف النازحين الذين يواجهون قسوة الشتاء بلا مأوى آمن ولا خدمات أساسية، وبسبب إصراره على إغلاق المعابر ومنع دخول مستلزمات الإيواء.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والدول الوسطاء، والأطراف الضامنة للاتفاق، إلى تحرك جدي وفوري لإلزام الاحتلال بما وقع عليه في اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني الخاص بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وشدد المكتب على ضرورة الإسراع في عملية التوزيع لتفادي ما يمكن تفاديه من آثار الكارثة التي تضرب النازحين وعشرات آلاف الأسر في مختلف مناطق القطاع، مؤكدًا أن توفير هذه الاحتياجات يُعد واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا على المجتمع الدولي، وأن هذا الواجب لا يمكن أن يخضع للتسويف أو المماطلة مهما كانت الظروف.