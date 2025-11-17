متخابر مع الاحتلال كان سببًا في استشهاد زوجته وأولاده يسلِّم نفسه للمُقاومة.. وهذه تفاصيل القصة

فلسطين أون لاين

17 نوفمبر 2025 . الساعة 13:01 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية

صرح قائد في أمن المقاومة عن قيام متخابر مع العدو بتسليم نفسه للأمن قبل أسابيع، وبحسب المعلومات الأولية فإن المتخابر تسبب باستشهاد زوجته وأولاده، بفعل غارة للعدو على منزل، كان المتخابر قد قدم لمخابرات العدو معلومات كاذبة عنه.

ووفق تصريح القائد في أمن المقاومة، فإنه خلال الأيام المقبلة، سيفصَح عن تفاصيل القضية، مؤكدًا على أن المقاومة ستلاحق كل خائن، مهما كانت الظروف، مشيرًا إلى أن يد المقاومة الرحيمة ممدودة لكل متخابر قرر العودة إلى حضن الشعب.

وخلال الفترات الماضية، تمكن أمن المقاومة من تنفيذ حكم الإعدام بحق عملاء في غزة بعد إدانتهم بالتخابر مع الاحتلال.

 

