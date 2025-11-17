القدس: إصابتان برصاص الاحتلال في بلدة الرام

أصيب شابان، صباح يوم الاثنين، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، في بلدة الرام، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص، على أحد الشبان، بالقرب من جدار الفصل العنصري الفاصل بين بلدة الرام ومدينة القدس، ما أدى لإصابته بجروح.

وفي وقت لاحق، أعلن الهلال الأحمر، إصابة فلسطيني ثان برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل في بلدة الرام.

وأمس الأحد، أفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة عامل يبلغ من العمر (26 عامًا) بالرصاص الحي قرب الجدار، ونقلته إلى المستشفى.

ومنذ بداية العام الجاري، استُشهد 15 عاملًا برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، أو أثناء الملاحقة داخل أراضي الـ48، أو بالسقوط عن جدار الفصل والتوسع العنصري، وفقا لبيانات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

وفي الأشهر الأخيرة، تعرض المئات من العمال للاعتقال والتنكيل من قبل شرطة الاحتلال.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وثق الاتحاد استشهاد 42 عاملًا، وأكثر من 32 ألف حالة اعتقال في صفوف العمال.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات