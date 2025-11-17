بينهم محررون وطبيب بيطري.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر يوم الاثنين، حملة اعتقالات جديدة في عدّة محافظات، طالت أسرى محررين، وطبيبًا بيطريًا، وعددًا من الشبان بعد مداهمات واقتحامات واسعة لمنازل المواطنين.

ففي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد ناجي صبحة عقب اقتحام منزله في بلدة عنبتا شرق المحافظة. كما اعتقلت الطبيب البيطري خليل إبراهيم خريشة بعد مداهمة منزله في ضاحية ذنابة، إضافة إلى اعتقال الشاب ليث عبد الرحمن عسراوي من بلدة علار شمال طولكرم.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة وداهمت عدة منازل وفتشتها، واعتقلت ثلاثة شبان من المخيم، فيما جرى اعتقال الشاب أحمد حشاش خلال اقتحام المنطقة الشرقية. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد يوسف صبارنة خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى