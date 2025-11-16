(17) شهيدًا في غزّة اليوم.. وارتفاع حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال للهدنة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، أن 17 شهيدًا، بينهم شهيدان جديدان و15 انتشالًا من تحت الأنقاض، إضافة إلى 3 إصابات، وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ72 الماضية.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي لعدد ضحايا العدوان (الإسرائيلي)، أن عددًا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الدمار الواسع واستمرار القيود الإسرائيلية على الحركة.

ووفق بيان الوزارة، فقد ارتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار بتاريخ 11 أكتوبر 2025 إلى 266 شهيدًا، إضافة إلى 635 إصابة، و548 حالة انتشال من بين الأنقاض.

وأكدت الوزارة أن إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغ 69,483 شهيدًا و170,706 إصابات.

وأضافت أنه تم خلال الفترة من 7 حتى 14 نوفمبر 2025 اعتماد بيانات 279 شهيدًا في الإحصائية التراكمية، بعد استكمال ملفاتهم من قبل اللجنة الحكومية المختصة.

كما وأشارت الوزارة إلى أنها استلمت اليوم 15 جثمانًا لشهداء كان الاحتلال قد احتجزهم سابقًا، لترتفع بذلك حصيلة الجثامين المستلمة إلى 330 جثمانًا منذ بدء عمليات الإفراج.

ودعت الوزارة ذوي الشهداء والمفقودين إلى استكمال بياناتهم عبر المنصة الرسمية لوزارة الصحة، مؤكدة أن هذه الإجراءات ضرورية لتحديث السجلات الرسمية وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين.

🔗 https://sehatty.ps/moh-registration/public/add-order