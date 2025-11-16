2.8 مليون إسرائيلي يعانون انعدام الأمن الغذائي

كشف تقرير إسرائيلي عن اتساع دائرة انعدام الأمن الغذائي، إذ تبين أن 27.1% من الأسر الإسرائيلية– أي ما يعادل 2.8 مليون شخص– غير قادرة على تأمين الغذاء بالكميات أو الجودة المطلوبة.

ورغم تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بعام 2023، حين بلغت النسبة 30.8%، يعزو تقرير "التأمين الوطني الإسرائيلي للعام 2024"، الصادر اليوم الأحد، هذا التراجع جزئيا إلى حرب الإبادة على غزة، حيث نُقل مئات آلاف السكان إلى فنادق وفرت لهم وجبات منتظمة، وفق ما ذكرته صحيفة هآرتس.

وأُجري المسح بين مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، وشمل عينة من 5 آلاف بالغ، معتمدا نسخة مختصرة من استبيان وزارة الزراعة الأميركية الذي يتناول جودة وكفاية الطعام المتاح للأسر.

وتظهر المعطيات فجوات عميقة بين المجموعات السكانية؛ إذ يعيش 58% من الأسر العربية في حالة انعدام أمن غذائي، فيما لا تتمتع سوى 10% منها بأمن غذائي مرتفع.

كما تتعرض الأسر الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 48، والتي لديها طفل أو اثنان لانعدام الأمن الغذائي بمعدل يفوق الأسر اليهودية غير الحريدية بـ3.5 مرات، بينما يبلغ المعدل بين الحريديم 25%.

ووفق التقرير فإن الأسر الإسرائيلية في الشمال هي الأعلى نسبة في انعدام الأمن الغذائي، حيث يعاني 36.7% منهم من مستويات منخفضة أو منخفضة جدًا من الأمن الغذائي.

وترتبط الظاهرة بشكل مباشر بمستوى الدخل، إذ تواجه قرابة نصف الأسر في الشرائح الاقتصادية الدنيا (47.6%) انعدامًا في الأمن الغذائي.

ويحذر التقرير من تداعيات واسعة لهذه الأزمة على الاقتصاد، بما في ذلك تراجع إنتاجية العمل، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وتضرر رأس المال البشري لدى الأجيال الصاعدة.

ونقل التقرير عن نيتسا كلاينر قصير، نائبة مدير قسم البحث والتخطيط فيما يسمى التأمين الوطني الإسرائيلي، إن انعدام الأمن الغذائي "ليس مشكلة اجتماعية فحسب، بل قضية اقتصادية تتطلب معالجة منهجية".

وأشارت إلى أن الأسر غير القادرة على تحمل كلفة الغذاء الصحي أكثر عرضة للأمراض والتغيب عن العمل وتراجع التحصيل الدراسي.

ودعا "التأمين الوطني" إلى تبني خطة وطنية شاملة للتعامل مع الأزمة، تتضمن توسيع برامج التغذية المدرسية في المناطق المحرومة، ورفع موازنات المساعدات الغذائية، وزيادة مخصصات المعيشة بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الحياة.

وأضاف أن خفض نسبة انعدام الأمن الغذائي بنقطة مئوية واحدة فقط قد يوفر على الاقتصاد الإسرائيلي عشرات ملايين الشواقل سنويا، ويسهم في تعزيز النمو والاستقرار الاجتماعي.

المصدر / فلسطين أون لاين