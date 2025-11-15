جنوب أفريقيا تسمح بدخول 153 فلسطينياً بعد ساعات من احتجازهم

سمحت السلطات في جنوب أفريقيا بدخول 153 فلسطينياً إلى أراضيها بعد ساعات من الاحتجاز في مطار أو آر تامبو الدولي، بسبب إجراءات تحقق مرتبطة بوضعهم القانوني، وفق ما نقلته صحيفة "صنداي تريبيون".

وقالت هيئة إدارة الحدود إن 130 من أفراد المجموعة جرى تسليمهم إلى منظمة "هبة المانحين" المحلية، في حين واصل 23 آخرون رحلاتهم قبل انتهاء المراجعات الرسمية.

ووصل الفلسطينيون إلى جوهانسبرغ عبر نيروبي، وسط تقديرات بأنهم كانوا ضمن دفعة رحّلت من قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وأوضح مفوّض الهيئة مايكل ماسياباتو أن المسافرين لم يقدموا بيانات الإقامة المطلوبة، كما خلت جوازاتهم من أختام مغادرة، ما استدعى تنسيقاً مع وزارة الداخلية والمنظمة الإنسانية قبل منحهم تأشيرات لمدة 90 يوماً.

وكشفت وزارة الداخلية أن السفارة الفلسطينية أفادتها بأن المجموعة وقعت ضحية عملية احتيال نفّذتها جهة غير مسجّلة حصلت منهم على مبالغ مالية ثم تخلّت عنهم عند ظهور مشاكل الدخول.

وفي تعليق رسمي، قال الرئيس سيريل رامابوسا إن الحكومة تسعى لمعرفة ظروف خروجهم من غزة ومسار الرحلة التي أوصلتهم إلى جنوب أفريقيا، مضيفاً: "تعاملنا معهم انطلاقاً من موقفنا الداعم للشعب الفلسطيني، وكان من الطبيعي استقبالهم".

وتشير الروايات الأولية إلى أن الفلسطينيين نُقلوا من قطاع غزة إلى كينيا بترتيبات غير واضحة، قبل التوجّه إلى جنوب أفريقيا دون وثائق كاملة، في واقعة تعكس استمرار جهود بريتوريا في دعم الفلسطينيين المتضررين من الحرب على القطاع.

