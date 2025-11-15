فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رئيس الشاباك يدرس "تقييد" إرهاب المستوطنين في الضفة بأصفاد إلكترونية

استطلاع: الليكود يتساوى مع حزب بينيت وسط استمرار تراجع الصهيونية الدينية

مصطفى جبر.. الأول على رفح والثاني على غزة رغم النزوح والفقد

الاحتلال يصيب فلسطينيين ويقتحم عدة بلدات في الضفة

سلطات الاحتلال توصل إغلاق المسجد الإبراهيمي لليوم الثاني

انطلاق أول بطولة لكرة القدم "البتر" بعد وقف إطلاق النار

جنوب أفريقيا تسمح بدخول 153 فلسطينياً بعد ساعات من احتجازهم

"حنعمرها تاني".. حملة رمزية تبث الأمل لإعادة إعمار غزة المنكوبة

إيران تحتجز ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال

شكوى جنائية في التشيك ضد جندي إسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم

جنوب أفريقيا تسمح بدخول 153 فلسطينياً بعد ساعات من احتجازهم

15 نوفمبر 2025 . الساعة 16:32 بتوقيت القدس
...
جنوب أفريقيا أكدت تعاملها مع الفلسطينيين على متن الطائرة انطلاقا من موقفها الداعم للقضية الفلسطينية

سمحت السلطات في جنوب أفريقيا بدخول 153 فلسطينياً إلى أراضيها بعد ساعات من الاحتجاز في مطار أو آر تامبو الدولي، بسبب إجراءات تحقق مرتبطة بوضعهم القانوني، وفق ما نقلته صحيفة "صنداي تريبيون".

وقالت هيئة إدارة الحدود إن 130 من أفراد المجموعة جرى تسليمهم إلى منظمة "هبة المانحين" المحلية، في حين واصل 23 آخرون رحلاتهم قبل انتهاء المراجعات الرسمية.

ووصل الفلسطينيون إلى جوهانسبرغ عبر نيروبي، وسط تقديرات بأنهم كانوا ضمن دفعة رحّلت من قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وأوضح مفوّض الهيئة مايكل ماسياباتو أن المسافرين لم يقدموا بيانات الإقامة المطلوبة، كما خلت جوازاتهم من أختام مغادرة، ما استدعى تنسيقاً مع وزارة الداخلية والمنظمة الإنسانية قبل منحهم تأشيرات لمدة 90 يوماً.

وكشفت وزارة الداخلية أن السفارة الفلسطينية أفادتها بأن المجموعة وقعت ضحية عملية احتيال نفّذتها جهة غير مسجّلة حصلت منهم على مبالغ مالية ثم تخلّت عنهم عند ظهور مشاكل الدخول.

وفي تعليق رسمي، قال الرئيس سيريل رامابوسا إن الحكومة تسعى لمعرفة ظروف خروجهم من غزة ومسار الرحلة التي أوصلتهم إلى جنوب أفريقيا، مضيفاً: "تعاملنا معهم انطلاقاً من موقفنا الداعم للشعب الفلسطيني، وكان من الطبيعي استقبالهم".

وتشير الروايات الأولية إلى أن الفلسطينيين نُقلوا من قطاع غزة إلى كينيا بترتيبات غير واضحة، قبل التوجّه إلى جنوب أفريقيا دون وثائق كاملة، في واقعة تعكس استمرار جهود بريتوريا في دعم الفلسطينيين المتضررين من الحرب على القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
#لاجئين #جنوب أفريقيا #مطار أو آر تامبو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة