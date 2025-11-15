إيران تحتجز ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أن قوّاته البحرية أوقفت يوم أمس الجمعة ناقلة النفط "تالارا" (TALARA)، التي ترفع علم جزر مارشال، وذلك بناءً على أمر قضائي.

وقال الحرس إن الناقلة كانت متجهة إلى سنغافورة وتحمل نحو 30 ألف طن من المواد البتروكيماوية، وقد نُقلت إلى أحد المراسي الإيرانية "للتحقيق في المخالفات".

وأضاف البيان أنّ هذه العملية تأتي "في إطار الواجبات القانونية ومن أجل حماية المصالح والثروات الوطنية الإيرانية".

ويأتي إعلان طهران بعد تقارير أفادت بأن قوات إيرانية احتجزت أمس الجمعة الناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز في طريقها من إمارة عجمان الإماراتية إلى سنغافورة، بعد انحرافها "بشكل مفاجئ" نحو المياه الإقليمية الإيرانية، وفق مسؤول عسكري أميركي.

وبحسب وكالة "أسوشييتد برس"، فإن الناقلة تعرّضت للاعتراض قبل أن تُجبر على تغيير مسارها باتجاه السواحل الإيرانية، فيما أظهرت بيانات تتبّع الملاحة تحليق طائرة أميركية مسيّرة من طراز MQ-4C Triton فوق المنطقة طوال ساعات خلال عملية الاستيلاء.

وقالت شركة الأمن البريطانية "أمبري" إن ثلاثة قوارب صغيرة اقتربت من الناقلة أثناء عبورها جنوبًا عبر مضيق هرمز، وذلك قبل أن تُشاهَد وهي تنحرف عن خط سيرها باتجاه خليج عُمان ثم نحو المياه الإيرانية. ووصفت الشركة الحادث بأنه "مدبّر على الأرجح" و"حادث شديد التركيز"، مشيرة إلى أنه وقع على بُعد نحو 40 كيلومترًا من سواحل الإمارات.

من جهتها، أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) وقوع الحادث، وقالت إن الترجيحات تشير إلى "نشاط دولة" يقف وراء إجبار السفينة على تغيير مسارها، وحذّرت السفن العابرة من "ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه".

وقالت شركة Columbia Shipmanagement القبرصية، المشغّلة للناقلة، إنها "فقدت الاتصال" بالسفينة التي تحمل شحنة من الديزل عالي الكبريت، مؤكدة أنها تعمل مع "جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وكالات الأمن البحري ومالك السفينة، لاستعادة الاتصال". وأضافت: "سلامة الطاقم تبقى أولويتنا القصوى".

المصدر / وكالات