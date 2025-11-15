الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، تركزت في محافظة نابلس، إلى جانب قلقيلية وجنين، وسط مداهمات مكثفة للمنازل وعمليات تفتيش وعبث بالمحتويات.

ففي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيمات بلاطة وعسكر القديم وعسكر الجديد شرقي المدينة، واعتقلت ثلاثة شبان بعد مداهمة منازلهم في مخيم عسكر القديم. كما اعتقلت شاباً من بلدة بيت فوريك شرق نابلس عقب مداهمة منزله. وشهدت البلدة القديمة في نابلس مداهمات واسعة بالقرب من مدرسة ظافر المصري، تخللها إزالة صور لشهداء.

وفي سياق متصل، نفذت قوة أخرى من جيش الاحتلال حملة اعتقالات طالت شباناً من قرى مادما وعصيرة القبلية جنوب نابلس.

أما في محافظة جنين، فقد اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من بلدة عابا بعد اقتحامها فجراً.

وفي محافظة قلقيلية، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت ستة مواطنين، بينهم أسير محرر.

وتأتي هذه الاعتقالات في ظل تصاعد وتيرة الاقتحامات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال في مختلف محافظات الضفة الغربية.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى