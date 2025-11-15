إزالة لافتات مبنى "البنتاغون" القديمة وتعليق لوحات باسم "وزارة الحرب"

أزال البنتاغون اللافتات القديمة على مبانيه، وعلق مكانها لوحات برونزية تحمل تسمية "وزارة الحرب الأمريكية" عوضا عن "وزارة الدفاع"، وذلك بموجب الأمر التنفيذي الصادر بخصوص تغيير اسمها في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأفاد بيان صادر عن البنتاغون، الخميس، بأن المبنى خضع لتغييرات عقب صدور الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وظهرت مقاطع فيديو نُشرت على حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر وزير الدفاع بيت هيغسيث وهو يعلِّق شخصيا إحدى اللوحات البرونزية المكتوب عليها "وزارة الحرب".

وقال هيغسيث: "أردنا تغيير اللافتات القديمة، لأننا نريد أن يعلم كل من يمر من هذه الأبواب أننا جادون جدا في تغيير اسم هذه الوزارة".

جدير بالذكر أن الوزارة التي تأسست عام 1789 بعد سنّ دستور الولايات المتحدة، سُمِّيت وزارة الدفاع بموجب قانون صدر عام 1947، بعد عامين من نهاية الحرب العالمية الثانية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي وقَّع ترامب على أمر تنفيذي بإعادة تسمية الوزارة إلى "وزارة الحرب"، وقال إنه سيُقدّم طلبه إلى الكونغرس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

