استطلاع: أغلبية الإسرائيليين ترفض العفو عن نتنياهو

وكالات/ فلسطين أون لاين

أظهر استطلاع للرأي أن 44% من الإسرائيليين يعارضون منح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عفوًا شاملاً عن تهم الفساد الموجهة إليه بناء على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأجرى الاستطلاع، معهد لازار وشمل عينة من 500 مستطلع بهامش خطأ يبلغ 4.4%، ونشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية.

وكان ترامب قد بعث قبل أيام رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ دعاه فيها إلى "العفو الكامل عن نتنياهو"، بحسب ما أكد مكتب الرئيس الإسرائيلي.

ويُحاكم نتنياهو منذ عام 2020 في ثلاث قضايا فساد ورشوة وإساءة أمانة، بينما يحاول خصومه السياسيون منع أي خطوة قد تمنحه حصانة أو إعفاءً قضائيًا.

وفي ملف آخر، أيد 67% من الإسرائيليين تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يعينها رئيس المحكمة العليا، مقابل 23% عارضوا ذلك و10% قالوا إنهم لا يعرفون.

وتعارض حكومة نتنياهو إنشاء لجنة تحقيق رسمية، رغم إجماع أمني وسياسي واسع على أن الهجوم مثّل فشلًا استخباراتيًا وعسكريًا كبيرًا.

كما رأى 51% من المستطلعين أن وجود قوة دولية في قطاع غزة –كما تقترحه خطة ترامب لوقف الحرب– سيُضر بقدرة الجيش الإسرائيلي على التعامل مع التهديدات الأمنية، بينما قال 24% إنه لن يؤثر، وأجاب 25% بعدم المعرفة.

وعلى صعيد التوازنات السياسية، أظهر الاستطلاع أنه لو جرت انتخابات اليوم فستحصل كتل المعارضة على 62 مقعدًا في الكنيست، مقابل 48 مقعدًا لأحزاب الائتلاف الداعم لنتنياهو، بينما يحصل النواب العرب على 10 مقاعد.

المصدر / الأناضول