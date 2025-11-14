انتهاكاتٌ "إسرائيلية" مُتصاعدة.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر يوم الجمعة، حملة اعتقالات ومداهمات متزامنة في عدة محافظات بالضفة الغربية، تخللتها عمليات اقتحام للمنازل وتفتيش واعتداءات على الأهالي، وأسفرت عن اعتقال عشرات المواطنين بينهم أسرى محررون وأطفال.

ونفذت قوات الاحتلال مداهمات منظمة استهدفت منازل لمواطنين بشكل متتالٍ، على النحو الآتي:

ففي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوب المدينة واعتقلت ثلاثة شبان بعد مداهمة منازلهم، وهم: محمد حكمت شيباني، شادي غوادرة، وأمير غوادرة.

أما في محافظة قلقيلية، فقد تواصلت الاعتقالات في عدة مناطق، حيث اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جميل قرعان عقب اقتحام منزله داخل المدينة. كما اعتقلت من حي كفر سابا كلاً من الأسير المحرر كميل داود ونجله إياس، إضافة إلى اعتقال محمد حماد “الكويتي” ونجله لطفي البالغ من العمر 14 عامًا.

وامتدت الحملة إلى بلدة عزون شرق قلقيلية، حيث جرى اعتقال خمسة شبان هم: ممدوح الأخرس، مصطفى بلال عنايا، وهبي حواري، يحيى سليم، ولطفي عودة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وليد الطويل من قرية أبو قش شمال المدينة، بعد اقتحام منزله وتفتيشه، كما شهدت بلدة سلواد شرق رام الله حملة اعتقالات جديدة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان هم:حربيمحمد، محمد خنوبي، حميد رزق، محمد باسم

وفي نابلس، واصلت قوات الاحتلال عملياتها في مخيم عسكر القديم شرق المدينة، حيث اعتقلت الشاب ثائر الجرمي، ثم أقدمت على اعتقال الشقيقين موسى ومحمد النقيب ووالدهما ناصر النقيب، بعد اقتحام منزل العائلة ومحاصرته لفترة.

وتأتي هذه الحملة في ظل تصاعد مستمر لحملات الاعتقال ك في الضفة الغربية، والتي باتت تتم بشكل شبه يومي، وسط ترويع للعائلات وتخريب للممتلكات.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى