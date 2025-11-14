نشطاء يرفعون لافتة تطالب بـ"الحرية لفلسطين" فوق بوابة براندنبورغ الشهيرة بألمانيا

تسلّق نشطاء مؤيدون لفلسطين بوابة براندنبورغ الشهيرة في العاصمة الألمانية برلين ورفعوا لافتة ضخمة تطالب بـ"الحرية لفلسطين" وتندد بالإبادة الجماعية في غزة احتجاجا على دعم الحكومة الألمانية للعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وقالت شرطة برلين إن 6 نشطاء وصلوا، الخميس، إلى موقع البوابة في ساحة باريسر بلاتز مستخدمين شاحنة مزوّدة برافعة، وصعد 3 منهم إلى أعلى البوابة، البالغ ارتفاعها نحو 26 مترا، بينما بقي الثلاثة الآخرون في الشاحنة، وأغلقوها من الداخل.

ورفع النشطاء فوق القمة لافتة كبيرة كُتب عليها "الإبادة الجماعية لن تتكرر مرة أخرى.. الحرية لفلسطين"، كما أشعلوا شعلات حمراء ورددوا شعارات مؤيدة لفلسطين ورافضة للحرب.

وقال المتحدث باسم شرطة برلين إنه تم توقيف المشاركين الستة.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد المعارضة الشعبية داخل ألمانيا لموقف الحكومة من الحرب في غزة. فقد أظهرت استطلاعات للرأي أن نحو 63% من الألمان يعارضون الهجوم "الإسرائيلي"، بينما يرى 62% أن ما يحدث في غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

ورغم هذا الرفض الشعبي، يؤكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس تمسكه بالدعم الكامل "لإسرائيل".

كما رفض ميرتس دعوات لفرض حظر أسلحة على "إسرائيل" أو تعليق اتفاقيات تجارية معها، وأبدى معارضته لأي خطوة للاعتراف بدولة فلسطينية في الظروف الراهنة.

