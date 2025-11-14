فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أول منخفض جوي يضرب فلسطين وسط أمطار غزيرة

انتهاكاتٌ "إسرائيلية" مُتصاعدة.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

خروقاتٌ متواصلة.. الاحتلال يشنُّ قصفًا جويًا ومدفعيًا شرقي خان يونس وبيت لاهيا

الدفاع المدني بغزّة: إرشادات مهمة للمواطنين للوقاية من مخاطر المنخفض الجوي

نشطاء يرفعون لافتة تطالب بـ"الحرية لفلسطين" فوق بوابة براندنبورغ الشهيرة بألمانيا

25 دولة زوّدت "إسرائيل" بالنفط خلال الحرب على غزة وتواطأت في "إبادة جماعيَّة"

الأونروا: نقص التمويل يؤثِّر على ملايين اللاجئين الفلسطينيين

الجرح الثاني والخمسون: الشباب والبطالة في غزة

تفوق يحكي وجع غزة وصمودها.. طلاب التوجيهي ينتزعون الفرح من بين الركام والفقد

نسمة النبيه.. الأولى على غزة تنتزع الفرح من قلب الإبادة

نشطاء يرفعون لافتة تطالب بـ"الحرية لفلسطين" فوق بوابة براندنبورغ الشهيرة بألمانيا

14 نوفمبر 2025 . الساعة 07:36 بتوقيت القدس
...
النشطاء رفعوا فوق بوابة براندنبورغ لافتة كبيرة كُتب عليها "الإبادة الجماعية لن تتكرر مرة أخرى، الحرية لفلسطين

تسلّق نشطاء مؤيدون لفلسطين بوابة براندنبورغ الشهيرة في العاصمة الألمانية برلين ورفعوا لافتة ضخمة تطالب بـ"الحرية لفلسطين" وتندد بالإبادة الجماعية في غزة احتجاجا على دعم الحكومة الألمانية للعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وقالت شرطة برلين إن 6 نشطاء وصلوا، الخميس، إلى موقع البوابة في ساحة باريسر بلاتز مستخدمين شاحنة مزوّدة برافعة، وصعد 3 منهم إلى أعلى البوابة، البالغ ارتفاعها نحو 26 مترا، بينما بقي الثلاثة الآخرون في الشاحنة، وأغلقوها من الداخل.

ورفع النشطاء فوق القمة لافتة كبيرة كُتب عليها "الإبادة الجماعية لن تتكرر مرة أخرى.. الحرية لفلسطين"، كما أشعلوا شعلات حمراء ورددوا شعارات مؤيدة لفلسطين ورافضة للحرب.

وقال المتحدث باسم شرطة برلين إنه تم توقيف المشاركين الستة.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد المعارضة الشعبية داخل ألمانيا لموقف الحكومة من الحرب في غزة. فقد أظهرت استطلاعات للرأي أن نحو 63% من الألمان يعارضون الهجوم "الإسرائيلي"، بينما يرى 62% أن ما يحدث في غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

ورغم هذا الرفض الشعبي، يؤكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس تمسكه بالدعم الكامل "لإسرائيل".

كما رفض ميرتس دعوات لفرض حظر أسلحة على "إسرائيل" أو تعليق اتفاقيات تجارية معها، وأبدى معارضته لأي خطوة للاعتراف بدولة فلسطينية في الظروف الراهنة.

المصدر / وكالات
#الإبادة الجماعية #التضامن مع غزة #بوابة براندنبورغ

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة