اتحاد دير البلح يتوج بلقب بطولة لأندية غزة حملت اسم الراحل "عرفات"

غزة/ مؤمن الكحلوت:

تُوّج فريق شباب اتحاد دير البلح بلقب بطولة الوفاء للرئيس الراحل ياسر عرفات في الذكرى السنوية الـ21 لرحيله، بعد فوزه في اللقاء النهائي على نادي خدمات البريج بهدفين نظيفين، في البطولة التي نظمها نادي خدمات النصيرات على صالته الرياضية، بمشاركة أربعة أندية من قطاع غزة.

وحضر فعاليات البطولة كلٌّ من: د. يحيى الخطيب مدير عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ود. حسام أبو دلال نائب رئيس نادي خدمات النصيرات، ومعاذ أبو سليم رئيس نادي شباب اتحاد دير البلح، إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية والكوادر الرياضية، وجمهور غفير ملأ مدرجات الملعب.

وتُعدّ هذه البطولة أول نشاط رياضي في كرة القدم لأندية غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار مطلع أكتوبر الماضي.

وتخطى فريق اتحاد دير البلح في المباراة الأولى نظيره نادي الأقصى بهدفين مقابل هدف واحد، سجلهما كلٌّ من محمد أبو عمران ونضال حجاج، فيما أحرز هدف الأقصى فضل أبو زيادة.





وفي المقابل، تفوق نادي خدمات البريج على جاره نادي خدمات النصيرات بأربعة أهداف مقابل هدفين، أحرز رباعية البريج أحمد الكرنز ومحمود عيد (هدفان لكل منهما)، بينما سجّل هدفي النصيرات كلٌّ من آدم أبو صواوين ومحمود شاهين.

وفي اللقاء الختامي، الذي شهد ندية ومنافسة قوية بين الفريقين، تقدّم اتحاد دير البلح بالهدف الأول عبر اللاعب أحمد ناجي من ركلة جزاء، قبل أن يعزز زميله محمد أبو عمران النتيجة بالهدف الثاني. ولم يفلح فريق البريج في ترجمة فرصه إلى أهداف، لينال اتحاد دير البلح اللقب بقيادة مدربه المخضرم خالد كويك.

أدار المباريات: حازم الصوفي، وعبد السلام أبو سليسل، وخالد هارون، فيما تولى أحمد ياسين مهمة المعالج.

المصدر / فلسطين أون لاين