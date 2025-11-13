غزّة.. الأونروا: 282 ألف منزل مدمر والنازحون يستقبلون الشتاء في خيام

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن أكثر من 282 ألف منزل في غزة دُمر أو تضرر خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، والتي استمرت عامين.

وقالت الوكالة، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إأن هذه المعلومات تستند إلى بيانات آلية المساعدات الإنسانية المعنية بالمأوى "التجمع العالمي للمأوى"، والتي تُدار بشكل مشترك من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وذكرت أنه وفقا لتلك البيانات، تسبب القصف الإسرائيلي في تدمير أو تضرر أكثر من 282 ألف منزل في غزة، ما ترك الناس بلا مأوى، مشيرة إلى اضطرار عشرات آلاف العائلات الفلسطينية إلى العيش في خيام مع اقتراب فصل الشتاء.

ولفتت إلى أن العائلات الفلسطينية "تعيش في مساحة ضيقة، وتعاني من غياب الخصوصية وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية".

وعلى أعتاب الشتاء الذي يحل ضيفا ثقيلا على الفلسطينيين في قطاع غزة، يحاول النازحون تثبيت خيامهم المهترئة، رغم معرفتهم المسبقة بأن أيامًا قاسية في انتظارهم ستتسرب فيها مياه الأمطار من فوقهم، وستغزوها المياه العادمة من أسفلهم.

وتزداد المخاوف لدى أكثر من مليوني فلسطيني هذا الشتاء مع تدمير الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية بشكل كامل خلال عامين من العدوان، مع غياب أي إرهاصات لإعادة تأهيلها.

المصدر / الأناضول