قوات الاحتلال تهدم متنزهًا شمال القدس المحتلة

13 نوفمبر 2025 . الساعة 11:09 بتوقيت القدس
الدمار الذي خلفه الاحتلال عقب هدمه متنزه شمال غرب القدس

هدمت آليات وجرافات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح يوم الخميس، منشأة فلسطينية "ترفيهية" في قرية القبيبة، شمال غربي مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال تُرافقها آليات هدم، دهمت صباح الخميس، قرية القبيبة، وشرعت بهدم "متنزه بدو" في منطقة "جبل الشيخ" داخل القرية، وتجريف محتوياته.

وبالتوازي مع حرب الإبادة في غزة والعدوان على الضفة الغربية المحتلة، أقرت حكومة بنيامين نتنياهو عددًا من المشاريع الاستيطانية تهدف لتمزيق أوصال الضفة الغربية وتهويد القدس المحتلة.

وفي أغسطس/آب الماضي، وقّع نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- على "خطة إيه 1" لتوسيع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والمحيطة بالقدس المحتلة.

ويهدف المخطط الاستيطاني إلى عزل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، وقطع التواصل الجغرافي والسكاني بين المدينة والتجمعات الفلسطينية، وتقويض إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، كذلك عزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتحويلها إلى جيوب تخضع في حركتها لسلطة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
