نشرت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، يوم الخميس، 13 نوفمبر 2025، أسماء العشر الأوائل من الفرع الصناعي والشرعي والريادي من طلبة توجيهي 2007 في قطاع غزة.

أسماء أوائل الفرع الصناعي والشرعي والريادي من طلبة توجيهي 2007 في قطاع غزة:

فرع الريادة

الأول- سجى حسن الريفي 99.1 غرب غزة

الفرع الصناعي

الأول- بسمة أنور العبادسة 99.1 خان يونس

الفرع الشرعي

الأول- عبد الله طلال خلف 99.1 شرق غزة

وقالت الوزارة إن 31 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الثانوية العامة من مواليد 2007، وملحق 2006 في قطاع غزة.

ويمكن للطلاب الاستعلام بسهولة باتباع الخطوات التالية جنبًا إلى جنب: كتابة رقم الجلوس – اختيار العام الدراسي (مواليد 2006 → 2024، مواليد 2007 → 2025) – اختيار الدورة الأولى من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وحُرم طلبة قطاع غزة على مدار عامين متواصلين من الحرب من إتمام دراسة الثانوية العامة، حيث حالت شراسة العدوان دون عقد امتحان التوجيهي لعامين متتاليين لطلبة القطاع.

وتسببت حرب الإبادة الجماعية في حرمان أكثر من 70 ألف طالب وطالبة من مواليد 2006 و2007 من التقدم للامتحان، علاوة على استشهاد 4 آلاف طالب، في حين تقدم 4 آلاف آخرين للامتحان خارج قطاع غزة على مدار عامين.

المصدر / فلسطين أون لاين