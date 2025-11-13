أسماء الطلبة العشرة الأوائل للفرع الأدبي من طلبة توجيهي 2007 في قطاع غزة

فلسطين أون لاين

13 نوفمبر 2025
نتائج الثانوية العامة 2007 "توجيهي غزة "

نشرت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، اليوم الخميس، 13 نوفمبر 2025، أسماء العشر الأوائل للفرع الأدبي من طلبة توجيهي 2007 في قطاع غزة.

أسماء الأوائل في الثانوية العامة بالفرع الأدبي في قطاع غزة:

 دعاء بسام إسماعيل مسلم 99,7
 سراء حيدر سعدي النديم 99,6
 أمل يوسف أحمد برهومة 99,3
 جمانة رامي أحمد الحجوج 99,3
 نور سامر جهاد حمد 99,3
 أميرة عيسى حامد الأسطل 99,1
 فرح محمد محمود الغرباوي 99,1
 لما عبد الله أحمد سعد 99.1
 ميناس حسام نعيم زهد 99,1
 آية نصر صالح النجادي 99
 رنين عماد سليمان برهوم 99

وقالت الوزارة إن 31 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الثانوية العامة من مواليد 2007، وملحق 2006 في قطاع غزة.

ويمكن للطلاب الاستعلام بسهولة باتباع الخطوات التالية جنبًا إلى جنب: كتابة رقم الجلوس – اختيار العام الدراسي (مواليد 2006 → 2024، مواليد 2007 → 2025) – اختيار الدورة الأولى من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وحُرم طلبة قطاع غزة على مدار عامين متواصلين من الحرب من إتمام دراسة الثانوية العامة، حيث حالت شراسة العدوان دون عقد امتحان التوجيهي لعامين متتاليين لطلبة القطاع.

وتسببت حرب الإبادة الجماعية في حرمان أكثر من 70 ألف طالب وطالبة من مواليد 2006 و2007 من التقدم للامتحان، علاوة على استشهاد 4 آلاف طالب، في حين تقدم 4 آلاف آخرين للامتحان خارج قطاع غزة على مدار عامين.

