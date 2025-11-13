"بينهم محامٍ وأشقاء".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر يوم الخميس، حملة اعتقالات هي الأوسع منذ مطلع الأسبوع، طالت عشرات المواطنين في محافظات الخليل، نابلس، وطولكرم، بينهم محامٍ وعدد من الأشقاء، وترافقت مع عمليات تفتيش وتخريب واحتجاز ميداني.

وأفادت مصادر محلية بأنّ حملة الاعتقالات تركزت في مدينة دورا جنوب الخليل، حيث اقتحمت قوات الاحتلال أحياءً عدة في البلدة، خاصة منطقة كنار، واعتقلت ما لا يقل عن 18 مواطنًا، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، فيما احتجزت وحققت ميدانيًا مع آخرين.

وفي المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة واحتجزت عددًا من المواطنين وكبار السن من عائلات الرجبي والعجلوني والجعبري، وحققت معهم ميدانيًا قبل أن تطلق سراح بعضهم. كما اعتقلت كلاً من: هشام سليم الرجبي، الحج فايز الرجبي، المحامي عدنان صلاح الرجبي، محمد يعقوب الرجبي، محمد طارق الرجبي، عبد المنعم السلايمة، وطلب عبد السلام العجلوني.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أمين وأيمن محمد العلامي، فيما شهدت مناطق عدة في المحافظة إغلاقًا للطرق ونصبًا للحواجز.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيتا وقريوت جنوب المدينة، واعتقلت أربعة مواطنين بعد مداهمة منازلهم، وهم: عبد الله أيوب خضر، بدر ربحي طاهر حمايل، يوسف بسام عوض معالي، ومحمد صلاح بدوي.

أما في محافظة طولكرم، فاعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة دير الغصون شمال المدينة، وهم: يحيى أبو عيشة، أحمد أبو سعود، وهادي بدران.

كما اعتقلت القوات الشاب إبراهيم التري من حي أم الشرايط في مدينة البيرة، بعد اقتحام منزله فجر اليوم.

قائمة المعتقلين اليوم:

عبد الله أيوب خضر – بيتا – نابلس

بدر ربحي طاهر حمايل – بيتا – نابلس

يوسف بسام عوض معالي – بيتا – نابلس

محمد صلاح بدوي – قريوت – نابلس

يحيى أبو عيشة – دير الغصون– طولكرم

أحمد أبو سعود – دير الغصون– طولكرم

هادي بدران – دير الغصون– طولكرم

إبراهيم التري – حي أم الشرايط – رام الله والبيرة

شامخ عبد الرحيم النمورة – دورا – الخليل

حمزة نادر أبو هليل – دورا – الخليل

مؤمن ماهر المسالمة – دورا – الخليل

تامر منير الشرحة – دورا – الخليل

ضياء نبيل نعمان الدرابيع – دورا – الخليل

أيمن علي طبيش – دورا – الخليل

عمر حنتش – دورا – الخليل

محمود التلاحمة – دورا – الخليل

محمد حناتشة – دورا – الخليل

محمد سرحان تلاحمة – دورا – الخليل

أيوب عايد تلاحمة – دورا – الخليل

حمزة مازن تلاحمة – دورا – الخليل

كايد عمايرة – دورا – الخليل

أحمد سالم حريبات – دورا – الخليل

قصي أبو عرقوب – دورا – الخليل

أمين محمد عمايرة – دورا – الخليل

محمد ياسر عواودة – دورا – الخليل

علي عبد المجيد دودين – دورا – الخليل

هشام سليم الرجبي – المنطقة الجنوبية – الخليل

الحج فايز الرجبي – المنطقة الجنوبية – الخليل

المحامي عدنان صلاح الرجبي – المنطقة الجنوبية – الخليل

محمد يعقوب الرجبي – المنطقة الجنوبية – الخليل

محمد طارق الرجبي – المنطقة الجنوبية – الخليل

عبد المنعم السلايمة – المنطقة الجنوبية – الخليل

طلب عبد السلام العجلوني – المنطقة الجنوبية – الخليل

المصدر / مكتب إعلام الأسرى