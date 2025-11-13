مستوطنون يعتدون على مسجد قرب سلفيت

اعتدى مستوطنون، فجر يوم الخميس، على مسجد في بلدة دير استيا، غربي مدينة سلفيت، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وخطّوا شعارات عنصرية، تزامنًا مع إحراقه جزئيًا.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين اعتدوا على مسجد الحاجة حميدة، شرقي بلدة دير استيا، وخطوا عليه شعارات عنصرية وأخرى مُعادية للعرب والمسلمين.

وألحق الاعتداء أضرارًا مادية في عدة جوانب داخل المسجد، بالتزامن مع تحطيم نوافذه.

وسجل شهر تشرين الأول/أكتوبر تصاعدًا غير مسبوق في اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نحو 2350 اعتداء في مختلف محافظات الضفة الغربية، وارتكب جيش الاحتلال منها 1584 اعتداء بشكل مباشر.

المصدر / وكالات