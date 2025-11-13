فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"بينهم محامٍ وأشقاء".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2007 "توجيهي غزة " (رابط الاستعلام)

خروقاتٌ متواصلة.. غاراتٌ "إسرائيلية" على بيت لاهيا وخانيونس ونسفٌ للمباني شرق غزَّة

أسعار صرف العملات في فلسطين الخميس 13 نوفمبر

لاعبو كرة قدم بارزون يطالبون باستبعاد "إسرائيل" من كرة القدم الأوروبية

مستوطنون يعتدون على مسجد قرب سلفيت

محمد شلدان.. الشاهد الوحيد على مأساةٍ فقدت فيها أم وأطفالها الأربعة

أفيخاي أدرعي.. صانع رواية الكذب "الإسرائيلية" وواجهة الخداع الموجه للعرب تنتهي بالفشل

فيدان: "حماس" أظهرت إرادة واضحة لاتخاذ خطوات بنَّاءة في اتفاق وقف إطلاق النار

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

خطّوا شعارات عنصرية وأحرقوا أجزاءً منه"

مستوطنون يعتدون على مسجد قرب سلفيت

13 نوفمبر 2025 . الساعة 07:59 بتوقيت القدس
...
صورة توثق حرق المستوطنين جزءًا من مسجد في سلفيت

اعتدى مستوطنون، فجر يوم الخميس، على مسجد في بلدة دير استيا، غربي مدينة سلفيت، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وخطّوا شعارات عنصرية، تزامنًا مع إحراقه جزئيًا.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين اعتدوا على مسجد الحاجة حميدة، شرقي بلدة دير استيا، وخطوا عليه شعارات عنصرية وأخرى مُعادية للعرب والمسلمين.

وألحق الاعتداء أضرارًا مادية في عدة جوانب داخل المسجد، بالتزامن مع تحطيم نوافذه.

وسجل شهر تشرين الأول/أكتوبر تصاعدًا غير مسبوق في اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نحو 2350 اعتداء في مختلف محافظات الضفة الغربية، وارتكب جيش الاحتلال منها 1584 اعتداء بشكل مباشر.

المصدر / وكالات
#اعتداءات المستوطنين #ضم الضفة #الاعتداء على مسجد #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة