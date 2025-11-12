انطلاق القمة الإنسانية الدولية من أجل غزة في إسطنبول

وكالات/ فلسطين أون لاين

تتواصل في مدينة إسطنبول، اليوم الأربعاء، أعمال القمة الإنسانية الدولية من أجل غزة التي ينظمها وقف الديانة التركي (TDV)، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة و350 مؤسسة وجمعية إغاثية، بهدف تنسيق الجهود الإنسانية وتعبئة الدعم العالمي لإغاثة القطاع المنكوب.

وافتُتحت القمة، أمس الثلاثاء، بعرض مرئي يوثق حجم الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي كلمة مسجّلة، دعا أمجد الشوا، المدير العام لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إلى “تكاتف حقيقي يعيد الحياة والكرامة إلى غزة”، مؤكداً أنّ القطاع بحاجة إلى شراكة إنسانية جادّة تتجاوز حدود الخطابات.

من جانبه، شدّد المنسق العام لقوافل أميال من الابتسامات عصام يوسف على ضرورة “إطلاق مبادرات لتسهيل إدخال المساعدات وفتح الممرات الآمنة”، فيما أكد رئيس منظمة علماء بلا حدود جياد سليمان أنّ “إعادة إعمار غزة تبدأ ببناء الإنسان قبل الحجر”.

قدّم رئيس الهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي عرضاً رقمياً لحجم الكارثة، موضحاً أنّ غزة تواجه “كارثة إنسانية جعلت الماء والغذاء والدواء شبه معدوم”.

بدوره، قال مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان إنّ “إسرائيل لن تكسر إرادة أهل غزة”، مثمّناً الدور التركي في دعم الشعب الفلسطيني.

وفي برقية خاصة، أكّد رئيس الشؤون الدينية في تركيا أنّ بلاده “تقف دائماً مع المظلومين”، مشيراً إلى أنّ وقف الديانة التركي قدّم خلال العامين الماضيين أكثر من 1100 شاحنة مساعدات استفاد منها نحو 9 ملايين شخص في فلسطين.

وفي كلمته الافتتاحية، وصف عثمان شاهين، نائب رئيس الشؤون الدينية التركي، القمة بأنها “تجسيد لعزة الإنسانية ووعي الأخوّة والضمير المشترك للأمة الإسلامية”.

وأضاف أنّ الملايين في غزة بحاجة ماسة إلى المأوى والرعاية الصحية، وأنّ مئات الآلاف من النساء والأطفال يعانون من صدمات نفسية عميقة تستوجب تدخلاً عاجلاً.

أما السفير محمد غولوغلو، منسق المساعدات الإنسانية الخاصة بفلسطين ونائب رئيس الهلال الأحمر التركي، فقال إنّ “أزمة غزة ليست كارثة طبيعية، بل من صنع الإنسان”، مؤكداً أنّ “كل رقم نذكره هو حياة يجب ألا تُنسى”.

تستمر القمة على مدار يومين لمناقشة ملفات التعليم والصحة والإغاثة وحماية المرأة والطفل، إلى جانب إطلاق مبادرات لإعادة الإعمار والتحالف الأكاديمي لدعم التعليم في غزة.

ومن المقرر أن تُختتم الفعاليات بجلسة عامة لإعلان التوصيات الختامية التي ستوجّه نحو تنسيق أوسع للجهود الدولية دعماً لغزة.

المصدر / الجزيرة