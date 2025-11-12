"حماس" تُعزي تركيا بضحايا طائرة الشحن العسكرية المنكوبة

تقدّمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى الجمهورية التركية الشقيقة، رئيساً وحكومة وشعباً، بخالص التعازي والمواساة في الحادث الأليم الذي أودى بحياة 20 عسكرياً، إثر تحطّم طائرة شحن عسكرية تابعة للقوات المسلحة التركية، في الحدود الأذربيجانية الجورجية.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي، يوم الأربعاء، إننا "نشارك الجمهورية التركية الشقيقة هذا المصاب الأليم، ونعرب عن بالغ تضامننا مع عائلات الضحايا والشعب التركي الشقيق".

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد 20 عسكريا جراء تحطم طائرة شحن تابعة لها على الحدود الأذربيجانية الجورجية.

وكانت الوزارة قد أعلنت تحطم طائرة شحن عسكرية من طراز "C130" تابعة لها، على الحدود الأذربيجانية الجورجية، أثناء عودتها من أذربيجان إلى البلاد، لتعلن لاحقًا عثور فرق البحث والإنقاذ الجورجية على حطامها.

وأشارت الوزارة إلى أن تحديد سبب تحطم الطائرة سيتم بعد فحص دقيق للحطام من قبل الفريق التركي المختص.

المصدر / فلسطين أون لاين