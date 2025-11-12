اتحاد دير البلح يتوج بلقب بطولة لأندية غزة حملت اسم الراحل "عرفات"

فلسطين أون لاين

12 نوفمبر 2025 . الساعة 07:10 بتوقيت القدس
...
عودة تدريجية للحياة الرياضية بعد عامين من الإبادة على غزة
غزة/ مؤمن الكحلوت

توج فريق نادي شباب اتحاد دير البلح بلقب بطولة الوفاء للرئيس الراحل ياسر عرفات، في الذكرى السنوية الـ 21 لرحيله، بعد فوزه في اللقاء النهائي، على نادي خدمات البريج بهدفين نظيفين، في البطولة التي نظمها نادي خدمات النصيرات، على صالته الرياضية، وبمشاركة 4 أندية من قطاع غزة.

وحضر فعاليات البطولة، د. يحيى الخطيب مدير عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ود.حسام أبو دلال نائب رئيس نادي خدمات النصيرات ، ومعاذ أبو سليم رئيس شباب نادي اتحاد دير البلح، وعدد من الشخصيات الوطنية والكوادر الرياضية، وجمهور غفير ملئ مدرجات الملعب.

وتعتبر هذه البطولة، أول نشاط رياضي في لعبة كرة القدم لأندية غزة، بعد إعلان وقف إطلاق النار مطلع أكتوبر الماضي.

5810020901364370251.jpg

وتخطى فريق نادي اتحاد دير البلح في المباراة الأولى نظيره فريق نادي الأقصى بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل هدفي الاتحاد محمد أبو عمران ، ونضال حجاج ، بيننا أحرز هدف الأقصى فضل أبو زيادة.

وتفوق نادي خدمات البريج على جاره نادي خدمات النصيرات بأربعة أهداف مقابل هدفين، وسجل رباعية البريج أحمد الكرنز ، ومحمود عيد "هدفين لكل منهما "، بينما دون هدفي النصيرات آدم أبو صواوين، ومحمود شاهين.

وفي اللقاء الختامي، الذي شهد ندية ومنافسة قوية بين الفريقين، تقدم اتحاد دير البلح بالهدف عبر اللاعب أحمد ناجي من ركلة جزاء، وعزز زميله محمد أبو عمران تقدم فريقه بالهدف الثاني، ولم يفلح فريق البريج في ترجمة فرصه لأهداف، ويحصل اتحاد دير البلح على اللقب بقيادة مدربه المخضرم خالد كويك.

أدار المباريات حازم الصوفي، وعبد السلام أبو سليسل، وخالدد هارون ميقاتي، أحمد ياسين معالج .

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الرياضة في غزة #اتحاد دير البلح #شهداء الحركة الرياضية

