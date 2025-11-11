الاحتلال يخطر بهدم منزل أسير في عقابا شمال طوباس

أخطرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة الماضية، بهدم منزل في بلدة عقابا شمال طوباس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم البلدة بعدد من الدوريات، وداهم منزل ذوي الأسير أيمن ناجح غنام المكون من طابقين، وأخطر بهدمه.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت في التاسع من أيلول/ سبتمبر الماضي منزلين في البلدة ذاتها.

وفي 9 نوفمبر الجاري، قال رئيس بلدية بروقين فائد صبرة، إن قوات "إسرائيلية" ترافقها جرافة، اقتحمت البلدة، وحاصرت منزل الأسير ماهر زهير سمارة وهدمته، فيما منعت المواطنين من الاقتراب من المنطقة.

وأشار صبرة إلى أن الاحتلال سبق واقتحم المنزل ذاته قبل شهور، وأخطر العائلة بإخلائه تمهيدا لهدمه بعدما سجل مساحته.

وأفاد بأن الاحتلال هدم في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، منزل والد الأسير ماهر وشقيقه المعتقل أيضا جميل، وذلك بعد الإخطار بإخلائه.

ووفق معطيات للأمم المتحدة، فإن الاحتلال نفذ 83 عملية "هدم عقابي" في الضفة الغربية بالتزامن خلال عامي الإبادة.

ومنذ بدء الحرب على غزة في 8 أكتوبر 2023، قتل الاحتلال ومستوطنون في الضفة بما فيها القدس، أكثر من ألف و 69 فلسطينيا وأصابوا نحو 10 آلاف، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات