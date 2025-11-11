"الإفتاء الأعلى": ندعو لإنقاذ مقبرة باب الرحمة عقب اعتداءات المستوطنين على القبور

فلسطين أون لاين

11 نوفمبر 2025 . الساعة 12:18 بتوقيت القدس
...
حطمت مجموعة من المستوطنين عددا من القبور في مقبرة باب الرحمة، أمس الاثنين

دعا مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، إلى إنقاذ مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، عقب قيام مجموعات من المستوطنين المتطرفين بتحطيم عدد من القبور فيها.

وأكد مجلس الإفتاء، في بيان له، يوم الثلاثاء، أن هذا الفعل يشكّل "اعتداءً على كرامة الأموات ويتزامن مع العدوان على كرامة الأحياء"، مضيفاً أن هذه الانتهاكات تتناقض مع الشرائع السماوية والأعراف الدولية.

وقال، إن "مقبرة باب الرحمة هي وقف إسلامي خالص، إذ تضم قبور عدد من الصحابة الكرام، منهم عبادة بن الصامت وشداد بن أوس، إضافة إلى قبور من شاركوا في فتح القدس خلال الفتحين العمري والأيوبي".

وأوضح، أن سلطات الاحتلال تهدف من خلال هذه الاعتداءات، إلى طمس المعالم العربية والإسلامية وتحويل أجزاء من المقبرة إلى حديقة توراتية ضمن مخطط تهويد المدينة المقدسة.

ودعا مجلس الإفتاء، المنظمات والهيئات الدولية إلى التحرك الفوري "لوقف استهداف الإنسان الفلسطيني حياً وميتاً"، ووضع حدٍ لاعتداءات الاحتلال على المقدسات والأماكن الدينية الإسلامية في القدس.

المصدر / وكالات
