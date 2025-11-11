مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

فلسطين أون لاين

11 نوفمبر 2025 . الساعة 12:16 بتوقيت القدس
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح يوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إنّ عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال حارس الأقصى حمزة النبالي من أمام قبة الصخرة.

وتواصل قوات الاحتلال التضييق على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وكثّف المقدسيون دعواتهم للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى، والرباط في باحاته، إفشالًا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

ويشهد المسجد الأقصى اعتداءات واقتحامات متواصلة من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع الديني والتاريخي القائم فيه. 

المصدر / وكالات
#اقتحام الأقصى #اعتداءات المستوطنون

