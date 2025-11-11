مستوطنون يطلقون مواشيهم بين مساكن تجمع بدوي برام الله

فلسطين أون لاين

11 نوفمبر 2025 . الساعة 09:05 بتوقيت القدس
صورة أرشفية من اعتداءات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية

أطلق مستوطنون، صباح يوم الثلاثاء، مواشيهم بين مساكن العائلات في تجمع أبو ناجح البدوي شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت منظمة البيدر الحقوقية بأن مستوطنين أطلقوا، صباح اليوم، قطعان المواشي مباشرة بين مساكن الأهالي في تجمع أبو ناجح البدوي قرب قرية المغير، في تصرف استفزازي يهدف إلى ممارسة ضغوط على السكان ودفعهم لمغادرة أراضيهم.

وذكرت أن عائلات التجمع كانت تعرضت للتهجير القسري من منطقة عين سامية قبل أشهر، لتجد نفسها اليوم تواجه أسلوبًا مماثلًا من المضايقات ومحاولات فرض سيطرة على أراضيها.

وأشارت إلى أن المستوطنين تجولوا بين المساكن وأدخلوا المواشي إلى محيطها، ما تسبب بإزعاج شديد للسكان وعرقلة حياتهم اليومية، وسط غياب أي حماية أو تدخل من قوات الاحتلال لمنع هذه الممارسات.

وأكدت المنظمة أن هذا التوسع الاستيطاني الاستفزازي يعكس سياسة ممنهجة للضغط على التجمعات البدوية، ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحق السكان في العيش الآمن على أراضيهم. 

المصدر / وكالات
#شبيبة التلال #اعتداءات المستوطنين #ضم الضفة #طوفان الأقصى

