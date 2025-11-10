(إسرائيل) تفتتح سفارة بإستونيا وسط عزلة دولية جراء الإبادة بغزة

فلسطين أون لاين

10 نوفمبر 2025 . الساعة 18:12 بتوقيت القدس
وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر
وكالات/ فلسطين أون لاين

تستعد حكومة الاحتلال، غدًا الثلاثاء، لافتتاح سفارة جديدة في العاصمة الإستونية تالين، في خطوةٍ تأتي وسط تصاعد الغضب والعزلة الدولية التي تواجهها تل أبيب على خلفية حرب الإبادة الجماعية التي شنتها على قطاع غزة منذ أكثر من عامين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيانٍ صدر مساء الإثنين، إن وزير الخارجية جدعون ساعر سيفتتح السفارة رسميًا غدًا في تالين، مشيرة إلى أنها ثالث سفارة جديدة تُفتتح هذا العام بعد مولدوفا في فبراير/شباط، وزامبيا في أغسطس/آب الماضي.

وأضافت الوزارة أن إستونيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، تُعدّ من الدول الرائدة في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني، مشيرة إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين قائمة منذ عام 1992، وأن لإستونيا سفارة لدى (إسرائيل) منذ عام 2009.

تأتي الخطوة في ظل تنامي الانتقادات الشعبية والرسمية حول العالم ضد الاحتلال الإسرائيلي، بعد الدمار الواسع والمجازر التي ارتكبها في قطاع غزة، والتي خلّفت حتى الآن أكثر من 69 ألف شهيد و170 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفق إحصاءات رسمية فلسطينية وأممية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أقرّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأول مرة بأن (إسرائيل) تمرّ بحالة "نوع من العزلة الدولية"، مؤكّدًا الحاجة إلى "اقتصاد يعتمد على الاكتفاء الذاتي"، فيما اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد في أكتوبر/تشرين الأول أن إسرائيل تمرّ بـ"أخطر أزمة سياسية في تاريخها"، في ظلّ تراجع مكانتها العالمية وفقدان حكومتها السيطرة على المشهد السياسي.

المصدر / وكالات
