الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية المحتلة، طالت عدداً من المواطنين بينهم طفلان وطالب جامعي، فيما واصلت قوات الاحتلال عمليات التفتيش والتخريب في عدد من المنازل، ونصبت حواجز عسكرية وأغلقت طرقاً رئيسية.

وأفادت مصادر محلية بأنّ حملة الاعتقالات تركزت في محافظات نابلس، الخليل، رام الله، قلقيلية، وطولكرم، حيث جرى اقتحام عشرات المنازل بعد تفجير أبوابها والعبث بمحتوياتها.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال حي خلة الإيمان داخل المدينة، واعتقلت أربعة مواطنين هم: يزن جابر، عصام جابر، أحمد جابر، وطارق جابر، بعد مداهمة منازلهم. كما اعتقلت المواطن محمد رابح خطاطبة من بلدة بيت فوريك شرق المدينة بعد اقتحام منزله وتفتيشه.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عبد الله الهشلمون من حي خلة حاضور بمدينة الخليل، كما اقتحمت بلدة بيت أمر شمال المحافظة واعتقلت الطالب الجامعي أحمد عفيف عمر إخليل (22 عامًا)، ومحمود حسين محمود العلامي (20 عامًا)، ومحمد خالد محمود العلامي (21 عامًا)، عقب مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها. ونصبت القوات عدة حواجز عسكرية وأغلقت مداخل بلدات وقرى المحافظة بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين بينهم طفلان، وهم: الطفل أمير عبد المنعم عطا (16 عامًا) من قرية دير أبو مشعل، وخلدون محمد حسين عبد الله من بلدة بيت لقيا، ومصعب بدر من قرية خربثا المصباح، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها. كما داهمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب رام الله دون أن تسجل اعتقالات.

وفي قرية عابود شمال غرب رام الله، اعتقلت القوات الفتى محمد عبد الخالق عبد المجيد بعد مداهمة منزله.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عفان منصور خلال اقتحامها مدينة قلقيلية ومداهمة عدد من المنازل.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد عبد العزيز الحصري من مخيم نور شمس شمال المدينة بعد مداهمة منزله فجراً.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى