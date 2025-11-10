فلسطين أون لاين

مستوطنون يُهاجمون المواطنين في الأغوار الشمالية

10 نوفمبر 2025 . الساعة 08:49 بتوقيت القدس
تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة والقدس

هدم مستوطنون، صباح اليوم الاثنين، خيمة خلال هجومهم خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت صباح اليوم، خربة الفارسية في الأغوار الشمالية.

وأضافت، أن المستوطنين هدموا خيمة تعود لأحد الأهالي في المنطقة، وقاموا بتخريب مساحات من المحاصيل الزراعية من خلال إدخال مواشيهم إلى الأراضي المزروعة وإتلاف عدد من المزروعات.

وأوضحت أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المتصاعدة التي تستهدف التجمعات الريفية في الأغوار الشمالية، بهدف التضييق على السكان والضغط عليهم لمغادرة أراضيهم.

وحذرت منظمة البيدر من أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد استقرار العائلات في المنطقة ويعرض مصادر رزقهم الزراعية للخطر.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #اعتداءات المستوطنين #طوفان الأقصى

