شهيد في قصف الاحتلال مركبةً جنوبي لبنان

ارتقى شهيد، صباح اليوم الاثنين، جراء قصف طيران الاحتلال مركبة على الطريق العام مقابل بلدة البيسارية، جنوبي لبنان.

وأفادت قناة الميادين، بأن غارة من مسيّرة "إسرائيلية" استهدفت سيارة على الطريق العام مقابل بلدة البيسارية، ما أدى لارتقاء شهيد حتى اللحظة.

ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من 24 ساعة على استهداف مماثل، إذ استشهد لبنانيان، الأحد، إثر استهداف طائرتين مسيرتين "إسرائيليتين" آليتين مدنيتين في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وسجلت الاعتداءات "الإسرائيلية" خلال الساعات الماضية عدة خروقات، شملت:استهداف حفارة في بليدا عند منتصف الليل. استهداف حفارة في منطقة "الكيلو 9" صباحاً. غارتان بصاروخين على منطقة "رابيد" في بنت جبيل. قنبلة على منطقة "الكساير" في ميس الجبل. استهداف سيارات على طرق شبعا-راشيا الوادي وبرعشيت. تحليق مكثف للطيران المسير في أجواء عدة قرى جنوبية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت "إسرائيل" عدوانا على لبنان، تحوّل في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة، قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

المصدر / فلسطين أون لاين