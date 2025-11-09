حماس تندِّد بزيارة هرتسوغ لزامبيا والكونغو: "محاولة لتجميل وجه الاحتلال"

فلسطين أون لاين

09 نوفمبر 2025 . الساعة 20:20 بتوقيت القدس
رئيس دولة الاحتلال هرتسوغ
متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الزيارة المقررة لرئيس الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى كل من زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية تمثل "محاولة صهيونية لاختراق المواقف الإفريقية الأصيلة الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الاحتلال".

وأضافت الحركة في بيان، الأحد، أن "استقبال مجرم حرب ملطخة يداه بدماء الأطفال والنساء والشيوخ يُعدّ مشاركة فعلية في تبييض صفحة الاحتلال وتطبيعاً مع جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها ضد شعبنا في قطاع غزة".

وأكدت حماس أن "آثار الجريمة ما زالت مستمرة بفعل تنكّر الاحتلال لالتزاماته وخروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار"، داعيةً جميع دول العالم إلى مواصلة مقاطعة كيان الاحتلال وقادته الإرهابيين.

كما دعت الحركة، دول القارة الإفريقية على وجه الخصوص، إلى رفض استقبال قادة الاحتلال ومواصلة دورها التاريخي في مناهضة الاستعمار والظلم، مؤكدة أن “الاحتلال الصهيوني يجسد أبشع صور الاستعمار وأكثرها دموية ووحشية”.

وفي السياق، أوردت قناة i24News الإسرائيلية أن هرتسوغ سيزور، غداً الإثنين، زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في إطار ما قالت إنه “جهود لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وإفريقيا”.

وأشارت القناة إلى أن هرتسوغ سيكون أول رئيس إسرائيلي يزور زامبيا، موضحة أن الزيارة ستستغرق يوماً واحداً وتشمل لقاءات مع رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما، ورئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، لبحث “تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ومكانة إسرائيل في إفريقيا”.

