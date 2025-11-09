غزة تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف لدى الأطفال

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف تقرير حديث أن قطاع غزة يسجّل اليوم أعلى معدل عالمي لبتر الأطراف بين الأطفال نسبةً لعدد السكان، في مؤشر يعكس عمق الكارثة الصحية والإنسانية بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية.

وأوضح التقرير الصادر حديثاً عن مؤسسة التعاون ومؤسسة منيب وأنجلا المصري ومعهد الصحة العالمية في الجامعة الأميركية ببيروت، أن عدد الجرحى تجاوز 170 ألفاً حتى سبتمبر/أيلول 2025، فيما يُقدّر أن ربعهم على الأقل بحاجة إلى رعاية تأهيلية طويلة الأمد، وسط انهيار شبه كامل لخدمات العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية.

وأشار إلى أن ما يزيد عن ثلثي مرافق التأهيل في غزة دُمّرت أو توقفت عن العمل، ولم يتبق سوى ثمانية اختصاصيين فقط في مجال الأطراف الصناعية يعملون بقدرات محدودة.

وبحسب التقرير الذي استند إلى منهجية منظمة الصحة العالمية لتقييم النظام الصحي، فإن القطاع يعاني نقصاً حاداً في الكوادر، والتمويل، والمعدات الطبية الأساسية، ما يجعل معالجة الإصابات المعقدة شبه مستحيلة.

وفي ضوء ذلك، أعلنت المؤسسات الثلاث إطلاق مبادرة وطنية لإعادة بناء وتطوير خدمات التأهيل في غزة، بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية، لتوفير الأطراف الصناعية للأطفال ودعم مراكز التأهيل المحلية.

وأكدت الجهات الشريكة أن الخطة تهدف إلى توحيد الجهود وتوجيه التمويل نحو الأولويات الأكثر إلحاحاً، بما يضمن استمرارية الخدمات وإنقاذ حياة آلاف الجرحى، خصوصاً الأطفال الذين فقدوا أطرافهم نتيجة القصف الإسرائيلي.

ويعاني غالبية الجرحى من إصابات خطيرة، ومن بينهم قرابة 7 آلافٍ فقدوا أطرافهم، بحسب ما يؤكد المدير العام في مستشفى حمد شمال غربي غزة، أحمد نعيم، الذي يضيف أن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ضاعفت عدد حالات بتر الأطراف بنسبة كبيرة.

ويوضح زاهر الوحيدي، بأن كثيراً من الحالات والإصابات الخطيرة، خاصة إصابات الأطراف، كان يمكن معالجتها، لكنهم يضطرون لبترها نتيجة نقص الإمكانيات والعلاجات والتجهيزات المناسبة واللازمة لمنع تدهور هذه الحالات.

ويقول المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن قطاع غزة يحوي أكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث، حيث يضطر أطباء غزة إلى اللجوء لخيار البتر لكثير من المصابين.