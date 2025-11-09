مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في بلدتي نحالين وبيت فجار

فلسطين أون لاين

09 نوفمبر 2025 . الساعة 13:05 بتوقيت القدس
مستوطنون استولوا على محصول الزيتون الذي تم حصاده في منطقة واد سالم

هاجم مستوطنون، اليوم الأحد، مركبات المواطنين في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، فيما رعى آخرون أغنامهم في بلدة بيت فجار، واعتدوا على قاطفي الزيتون في نحالين غربا.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين اقتحموا المنية وتمركزوا قرب طريق ترابي يصل القرية بمنطقة دار راشد، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة ومنعوهم من المرور، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي سياق متصل، رعى مستوطنون أغنامهم في أراضي بلدة بيت فجار، بعد مداهمتهم أراضي المواطنين في منطقة "واد سيف"، وقطعوا عددا من أشجار الزيتون والعنب، تعود للمواطن عامر عبد الله.

كما هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال قاطفي الزيتون في بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال هاجموا قاطفي الزيتون في منطقة واد سالم، واعتدوا على المواطن جهاد إبراهيم نجاجرة ونجله إبراهيم أثناء عملهما في قطف ثمار الزيتون قبل اعتقالهما.

وأضافت أن المستوطنين استولوا على محصول الزيتون الذي تم قطفه، إضافة إلى المعدات المستخدمة في عملية القطف، بما فيها الشوادر والسلم.

وتندرج تلك الاعتداءات ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة من جيش الاحتلال ومستوطنيه، منذ أن بدأ الاحتلال بدعم أمريكي حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأسفرت الاعتداءات في الضفة عن استشهاد ما لا يقل عن 1069 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني بينهم 1600 طفل.

