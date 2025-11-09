"أُخرجت بالقوة من بيتها"... الاحتلال يُهجر عائلات مقدسية جديدة في سلوان

في مشهد جديد من سياسة التهجير القسري التي تتعرض لها مدينة القدس، أجبرت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، ثلاث عائلات مقدسية من بلدة سلوان على إخلاء منازلها بالقوة، تمهيدًا للاستيلاء عليها لصالح جمعيات استيطانية.

ووفق ما أفادت محافظة القدس، فقد اقتحمت قوات الاحتلال حي بطن الهوى جنوب المسجد الأقصى، وأغلقت الطرق المؤدية إليه، قبل أن تبدأ بعملية إخلاء قسرية طالت منازل عائلتي الشويكي وعودة.

وفي أثناء الاقتحام، انهارت المقدسية أسمهان الشويكي بعد أن أُخرجت من منزلها عنوة، لتُنقل إلى المستشفى إثر تدهور حالتها الصحية.

📹 مستوطن يؤدي طقوساً تلمودية في محيط منزل المقدسية أسمهان شويكي عقب إخلائه بالقوة لصالح جمعيات استيطانية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس pic.twitter.com/s59YwdHyHo — ساحات 🇵🇸 (@Sa7atPl) November 9, 2025

وقال نجلها أحمد الشويكي، إن العائلة فوجئت باقتحام قوات الاحتلال للمنزل رغم امتلاكها قرارًا قضائيًا بتمديد الإخلاء حتى نهاية الشهر الجاري، مؤكدًا اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرح أثناء إخراجهم من المنزل.

وتأتي هذه العملية ضمن مخطط تهويدي تقوده جمعية "عطيرت كوهنيم" التي تزعم ملكية نحو خمسة دونمات من أراضي الحي بزعم أنها كانت ليهود من اليمن قبل أكثر من قرن.

ويقطن في الحي نحو 750 فلسطينيًا من 87 عائلة، جميعهم يواجهون خطر الإخلاء في ظل حملة منظمة للاستيلاء على العقارات وتوسيع المستوطنات في قلب سلوان، على بعد أمتار فقط من المسجد الأقصى المبارك.

