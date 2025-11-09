فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مخطط إسرائيلي يهدد بمصادرة آلاف الدونمات الزراعية في مدينة الطيبة

الأورومتوسطي: تصاعد خطير في جرائم المستوطنين المنظمة لإحكام السيطرة على الضفة

الاتحاد الإيرلندي يطلب تجميد عضوية الاحتلال في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

المدعية العسكرية المتهمة بتسريب فيديو اغتصاب أسير فلسطيني تحاول الانتحار

القسام تحمل الاحتلال مسؤولية الاشتباك في رفح وتؤكد تمسكها بوقف النار

ثلاجات عائمة في بحر غزة.. حكاية صيادين صنعوا من المستحيل قاربًا للحياة

إصابة 8 فلسطينيين باعتداء مستوطنين إسرائيليين بالقدس والخليل

الإغلاق الحكومي الأميركي يتسبب بإلغاء أكثر من 1700 رحلة خلال 3 أيام

تقديرات سياسية وأمنية إسرائيلية بمفاوضات منفصلة في ملف الضابط غولدين

القسام تحمل الاحتلال مسؤولية الاشتباك في رفح وتؤكد تمسكها بوقف النار

09 نوفمبر 2025 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
...
التطورات الميدانية في رفح جاءت بعد ساعات من إعلان القسام انتشال جثة الضابط هدار غولدن

أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن الالتحام الذي جرى مع مجاهديها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وشددت القسام في تصريح صحفي مقتضب اليوم الأحد، على أن مقاتليها يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة تخضع لسيطرة الاحتلال.

وقالت إن "العدو الإسرائيلي عليه أن يدرك أنه لا يوجد في قاموس كتائب القسام مبدأ الاستسلام أو تسليم النفس للعدو".

وأضافت القسام أنها تضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم، مطالبة إياهم بـ"إيجاد حل يضمن استمرار وقف إطلاق النار وعدم سماح الاحتلال لنفسه بخرقه بذريعة حجج واهية أو استغلاله لاستهداف الأبرياء والمدنيين في غزة".

كما أوضحت أن عملية استخراج الجثث خلال المرحلة الماضية جرت في ظروف معقدة وبالغة الصعوبة، مؤكدة أنها التزمت بما هو مطلوب منها في الاتفاق القائم.

وشددت القسام على أن استكمال استخراج ما تبقى من الجثث يتطلب طواقم ومعدات فنية إضافية.

ويأتي هذا التصريح بعد ساعات من إعلان كتائب القسام انتشال جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن من مدينة رفح، والذي أسرته القسام في عملية عسكرية خلال معركة "العصف المأكول" في أغسطس 2014.

المصدر / فلسطين أون لاين
#كتائب القسام #رفح #الخط الأصفر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة