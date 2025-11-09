القسام تحمل الاحتلال مسؤولية الاشتباك في رفح وتؤكد تمسكها بوقف النار

أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن الالتحام الذي جرى مع مجاهديها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وشددت القسام في تصريح صحفي مقتضب اليوم الأحد، على أن مقاتليها يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة تخضع لسيطرة الاحتلال.

وقالت إن "العدو الإسرائيلي عليه أن يدرك أنه لا يوجد في قاموس كتائب القسام مبدأ الاستسلام أو تسليم النفس للعدو".

وأضافت القسام أنها تضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم، مطالبة إياهم بـ"إيجاد حل يضمن استمرار وقف إطلاق النار وعدم سماح الاحتلال لنفسه بخرقه بذريعة حجج واهية أو استغلاله لاستهداف الأبرياء والمدنيين في غزة".

كما أوضحت أن عملية استخراج الجثث خلال المرحلة الماضية جرت في ظروف معقدة وبالغة الصعوبة، مؤكدة أنها التزمت بما هو مطلوب منها في الاتفاق القائم.

وشددت القسام على أن استكمال استخراج ما تبقى من الجثث يتطلب طواقم ومعدات فنية إضافية.

ويأتي هذا التصريح بعد ساعات من إعلان كتائب القسام انتشال جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن من مدينة رفح، والذي أسرته القسام في عملية عسكرية خلال معركة "العصف المأكول" في أغسطس 2014.

المصدر / فلسطين أون لاين