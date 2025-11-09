شهيد بقصف الاحتلال بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس

استشهد فلسطيني جراء قصف الاحتلال بلدة بني سهيلا في خان يونس، فيما يواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي، بوصول شهيد جراء قصف طائرة مسيرة قصفت بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

وأشارت إلى أن المناطق الشرقية شهدت في ساعات الفجر عمليات نسف للمباني السكنية بالتزامن مع قصف مدفعي.

وأطلقت آليات جيش الاحتلال نيرانها الكثيفة باتجاه مناطق شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان بأن الآليات المتمركزة قرب الحدود الشرقية للمدينة أطلقت قذائف وأعيرة نارية بشكل متقطع، ما تسبب بحالة من الخوف بين السكان، دون أن تُسجل إصابات حتى اللحظة.

كما أطلقت مروحيات الاحتلال تطلق النار تجاه شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأقدمت قوات جيش الاحتلال على تفجير عدد من المباني السكنية في المنطقة الوسطى بقطاع غزة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

وأفادت مصادر محلية بأن الانفجارات كانت عنيفة، وخلفت دمارا واسعا في محيط المكان، وسط حالة من الهلع بين السكان. وتواصل طواقم الإنقاذ عمليات البحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض.

كما شهدت بلدة المصدر وسط قطاع غزة قصف مدفعي إسرائيلي.

وفي وقت سابق، استشهد طفل، مساء أمس السبت، إثر انفجار جسم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي، أن طفل الشهيد من عائلة الأسطل، واستشهد جراء انفجار جسم من مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس.

