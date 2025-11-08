فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الطفلة نعيمة أبو الشعر.. ناجية من الموت وتنتظر السفر لإنقاذ بصرها

"أوتشا" تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة مع اقتراب الشتاء

الصحة بغزة: أصحاب الأمراض المزمنة يواجهون خطر الموت لعدم توفر الأدوية

مصر تعلن اكتشافًا جديدًا للغاز في الصحراء الغربية

كتائب القسام تعلن انتشال جثة الضابط هدار غولدن من رفح

مصر تطالب بالانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة والبدء بخطوات التعافي المبكر

مخلفات الحرب في سوريا تحصد 647 مدنيًا منذ سقوط الأسد

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في رابا شرقي جنين

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال القدس المحتلة

مستوطنون يقتحمون عدة تجمعات فلسطينية في الأغوار الشمالية

الصحة بغزة: أصحاب الأمراض المزمنة يواجهون خطر الموت لعدم توفر الأدوية

08 نوفمبر 2025 . الساعة 20:50 بتوقيت القدس
...
العجز في الأدوية لدى وزارة الصحة بغزة يتجاوز 56%

يواجه مرضى السرطان والأمراض المزمنة في قطاع غزة واقعا مأساويا، حيث يخوضون معركة صعبة للبقاء على قيد الحياة وإبعاد شبح الموت الذي يهددهم، في ظل نقص الأدوية اللازمة لعلاجهم.

وحسب أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإنه يوجد 12 ألفا و500 مريض بالسرطان يواجهون خطر الموت، وقالت الوزارة إن 64% من أدوية السرطان نفدت، ولا تتوفر أجهزة التشخيص المبكر والمتابعة.

ووصف المكتب حالة 350 ألف مريض بالسرطان بالخطرة، بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي دخول الأدوية، وأن 22 ألف مريض بحاجة للعلاج في الخارج.

وفي تعليقه على الوضع المأساوي لمن يعانون من الأمراض المزمنة، أوضح المدير العام لوزارة الصحة بغزة الدكتور منير البرش أن العجز في الأدوية لدى وزارته يتجاوز 56%، ومن بينها 65% من المستلزمات الطبية الخاصة بخدمات مرضى السرطان والأمراض المزمنة

وقال البرش في حديث لقناة الجزيرة ضمن فقرة "نافذة إنسانية من غزة"، إن تعداد المرضى المزمنين في مدينة غزة يقارب 350 ألف مريض، وهم بحاجة إلى أدوية وعلاج باستمرار.

وتؤكد تقارير وزارة الصحة بغزة -يضيف البرش- أن الاحتلال الإسرائيلي سمح بإدخال ما يقارب 60 شاحنة ليس فيها أدوية أساسية، بل تمثل 10% من احتياجات الوزارة الفلسطينية، وهو رقم لا يحل المشكلة الأساسية في نقص الدواء ولا مشاكل مرضى السرطان الذين يحتاجون إلى بروتوكولات علاجية.

وذكّر البرش بأن الاحتلال الإسرائيلي دمّر المستشفى الوحيد لعلاج مرضى السرطان "مستشفى الصداقة التركي"، وكان يمثل العمود الفقري لجميع المرضى، مشيرا إلى أن نقص الأدوية هو أحد أخطر مظاهر الانهيار الصحي بغزة.

وحول ما إذا كانت وزارة الصحة تملك بيانات بخصوص أصحاب الأمراض المزمنة، قال البرش إن الاحتلال الإسرائيلي دمّر المعلومات ودمّر المراكز الصحية والمستشفيات، وارتكب ما سماها إبادة صحية مكتملة الأركان، وهو ما جعل المرضى يواجهون الموت البطيء في ظل نقص الأدوية التي هي حق إنساني تكفله القوانين الدولية

المصدر / فلسطين أون لاين
#مرضى السرطان #الفشل الكلوي #الأمراض المزمنة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة